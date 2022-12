Paco Santé: “Me vienen a robar tantas veces que ya me conocen en la policía”

“Me da pena que la policía ya me conozca cuando llamo. Me preguntan si soy el chico de la galería al que le roban siempre los jamones y les tengo que decir que sí, que soy yo”, dice Paco Santé, de la jamonería El Pasadizo y el negocio de frutas y verduras Mercedes, que están conectados en las galerías que unen Ramón y Cajal y Novoa Santos. En menos de un mes, durante el confinamiento, los establecimientos de la galería sufrieron cuatro robos o tentativas. El lunes por la tarde, a Paco le avisaron de que había alguien intentando entrar en su negocio y que ya había abierto la persiana del bajo de enfrente, fue a la galería, pero sus locales estaban bien. Al día siguiente, por la noche, otra vez, otra llamada y, la certeza de que habían ido a más y que ya le habían dañado la puerta para intentar entrar. No lo consiguieron.

Los comerciantes pusieron cámaras en la galería ante los sucesivos intentos de robo en sus negocios.