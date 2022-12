El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, ofreció ayer el apoyo de su grupo al Gobierno local para aprobar un presupuesto del Concello para 2023 que incluya fondos para los accesos y las expropiaciones necesarias para la ampliación del Hospital Universitario, así como para la adquisición de los muelles liberados. “A Coruña no puede estar con un presupuesto prorrogado, porque tiene consecuencias negativas para los ciudadanos por haber menos dinero para gasto público, para las asociaciones por no haber convenios, y para los barrios por no haber nuevas inversiones”, manifestó Lorenzo, quien reclamó, en caso de que esta propuesta sea rechazada, una modificación del presupuesto que se prorrogue en la que se incluyan convenios con las asociaciones de la ciudad y nuevas inversiones en infraestructuras.

Para el también candidato del PP a la Alcaldía, es “prioritario” destinar recursos para las actuaciones que debe realizar el Concello sobre el Hospital Universitario. “La Xunta no puede licitar esta obra sin que el Ayuntamiento le remita el certificado conforme su dinero está incluido en el presupuesto municipal”, advirtió. Sobre la compra de los terrenos portuarios que se integrarán en la ciudad, declaró que el Gobierno local “no se puede poner de lado y desentenderse de un asunto tan importante”, a lo que añadió: “Si la alcaldesa es rehén de sus socios, nos tiene a nosotros”.