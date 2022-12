¿Qué ha preparado para el Fanzine Fest?

Es una sesión de DJ. Normalmente, me inspiro con la ubicación y con los otros artistas con los que estoy compartiendo el cartel porque me gusta hacer sesiones variadas. Me imagino el tipo de público que habrá y así preparo la selección.

¿No pincharía lo mismo, por ejemplo, en una noche en Berlín que en el Fanzine Fest?

Pues la ciudad en sí es un poco irrelevante, depende más del tipo de evento, de con quién comparta cartel o a la hora que me toque actuar. Siempre intento que las sesiones sean distintas. Necesito hacer cosas diferentes, no puedo pinchar siempre el mismo estilo.

¿Cuánto pesa la improvisación en su trabajo?

Muchísimo. Me gusta mucho la improvisación porque me mantiene viva en la cabina, si no, me aburriría. Nunca preparo demasiado las sesiones a menos que vayan a ser grabadas y, aún así, siempre cambio algo en el último momento porque me va la adrenalina

¿Y el ánimo del público? Porque tendrá que decidir entre lo que más le está gustando al público y la sesión que tenía planeada.

El ánimo del público por supuesto que afecta. Un buen DJ sabe leer la pista. Los hay que llegan, sueltan su matraca y no les importa ni la hora a la que están pinchando, ni el contexto ni nada. Un DJ en condiciones siempre va a saber responder a lo que esté pasando en la pista. Y sabrá adaptarse dentro de su repertorio y visión artística, por supuesto. Al público también hay que educarle, hay que arriesgarse y no poner solo lo efectivo sino cosas un poco distintas. Yo tengo claro que estoy al servicio de la gente, yo lo hago por mi propio disfrute pero mi misión es que la gente disfrute y eso no se nos puede olvidar a nadie.

¿Si disfruta el DJ se ve en la pista?

Por supuesto, eso es una energía que se ve a leguas.

Dicen de usted que su interés por la ciencia se deja ver en sus sesiones, ¿cómo es eso posible?

Creo que se refiere a mis estudios universitarios. Estudié Biología, con la especialidad en Genética. Alguien escribió una vez que esto se podía palpar en la meticulosidad y la complejidad de mis sesiones. Creo que sobre todo en una época que estaba muy centrada en cosas más experimentales y oscuras sobre todo en contraste con lo que se solía oír en los clubes, ahora creo que hay muchos más artistas con este toque.

¿Cómo fue el proceso para convertirse en DJ si había encauzado ya su futuro como científica?

No estaba planeado. Fue un accidente, realmente. Para mí la música siempre ha sido muy importante, desde muy pequeña era yo la que ponía la música en las fiestas. Lo llevaba dentro. Llegó el momento en el que quise darle más espacio a mi parte creativa y de repente me empezó a ir increíblemente bien.

Fue de las mujeres que abrió camino en la música electrónica.

Ahora hay muchas mujeres, pero cuando yo empecé, no, en España había dos o tres solo, y me siento muy orgullosa de eso.

¿Les ayudó por ser la excepción o les perjudicó por querer entrar en una industria copada por hombres?

En mi caso, yo siempre lo vi como algo más positivo que negativo, pero sí que viví mucho odio en las redes y mucha misoginia. La misoginia venía más de otros DJs sin mucho trabajo que de los que les iba bien, de quien normalmente tenía apoyo.

¿Y del público?

No, el público estaba encantado.

¿Al haber más mujeres en la escena ha cambiado también ese machismo?

Sí, está muy cambiado. Ahora nadie habla del género del DJ y está supercomprobado que las mujeres pueden hacerlo igual o mejor que los hombres.

Cuando se habla de música electrónica se piensa en fiesta, en la noche, en discotecas, ¿es un trabajo que se pueda realizar durante una época larga y, en todo caso, se nota la madurez de los DJ en sus sesiones con el paso de los años?

Conozco a gente que con 70 años sigue pinchando y no quiere hacer otra cosa. Hay otros en los que yo me incluyo, que no quieren hacer esto toda la vida, al menos exclusivamente. Además, hay muchos tipos de música electrónica. Hay géneros que son más tranquilos, no son para bailar sino para escuchar y suelen tener una salida más artística, en eventos de día, algo diferente a la noche y la fiesta. Ahí querría estar dentro de no mucho.