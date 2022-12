Apuntes para recordar los males de 2021 en A Coruña

En sus más de 450 páginas, el informe municipal de Sugerencias y Reclamaciones de 2021 de A Coruña guarda apuntes de lo que fue el año en la ciudad. Hay quejas conocidas, como las de los vecinos y vecinas que no se cansan de exigir al Concello que retire los coches abandonados de las calles, que vigile a los dueños de los perros que no recogen las deposiciones de sus mascotas, los que reclaman más limpieza en los barrios, los que creen que las luces que hay en la calle no son suficientes, los que creen que se quedan cortas las plazas de aparcamiento y los que reivindican más espacio para los peatones y menos para los turismos, los que quieren más carril bici y los que no pueden dormir por el ruido, pero también se pueden ver los últimos coletazos de la pandemia y de sus restricciones.

En el informe municipal, que registró 17.747 comunicaciones y tramitó 11.830, ya que las demás no se ajustaban a las condiciones exigidas, pesa todavía la herencia de “la policía de balcón”, de los vecinos que daban parte de las reuniones no autorizadas y de los que pedían la desinfección de las calles, que fueron a menos a medida que se fueron ganando parcelas de normalidad. Esta cifra supone un incremento del 7,17% con respecto al año anterior, aunque es una cifra adulterada por las casi 6.000 comunicaciones que no pudieron ser atendidas por no ser reglamentarias y que superaron en más de 14.000 a las presentadas de este modo en 2020.

El 2021 empezó, como todos los años, con quejas por la suciedad en las calles, por la caída del alumbrado navideño y, el día 5 despuntaron las quejas por la cabalgata de los Reyes Magos. Si bien los vecinos se suelen lamentar por que el recorrido, no pasa por sus casas, en esta ocasión lo hicieron también por la velocidad a la que circulaban las carrozas y acabó con una queja muy poco clásica para los amantes del teléfono de información ciudadana, el 010, la de un vecino que está en contra de las carreras populares y que detesta la San Silvestre porque es necesario cortar las calles del centro durante unas horas. Por el medio, reclamaciones que marcaron el año 2021, el año de la paliza mortal al joven Samuel Luiz [incluso sobre este tema hay una entrada en el servicio municipal] y el de la subida del mínimo de la recarga de la tarjeta Millenium en los cajeros de Abanca. Fue el año en el que había que solicitar invitación para los conciertos de las fiestas, el de irse a casa antes de las diez de la noche y de socializar solo con convivientes.

Limpieza y animales

Medio Ambiente es el área que más quejas y reclamaciones genera, casi la mitad, en gran medida porque es la responsable de la recogida de basura —y por tanto, también de los contenedores y de los objetos voluminosos que se quedan en las aceras e interrumpen el paso de los vecinos— y también del control de plagas y del mantenimiento de los elementos de los parques infantiles. En total, 5.514 quejas y sugerencias de vecinos y vecinas [de las 12.169 totales] que ofrecen un paseo por la realidad del municipio, desde Bens o Feáns hasta la Ciudad Vieja. Una de las reclamaciones que más se repiten a lo largo de los años es la de la falta de limpieza de las calles, sobre todo, referida a las cacas de los perros, que se encuentran en las aceras y en los parques. En este punto, los vecinos solicitan al Gobierno local que ponga en práctica medidas como el reconocimiento de las heces por ADN para identificar a quienes incumplen la normativa vigente, que obliga a recoger las deposiciones de las mascotas. En relación con los animales, en esta ocasión, hay quejas más allá de las gaviotas y las palomas que se encuentran atrapadas en edificios o que aparecen muertas en la calle, y de las ratas y ratones que salen de solares abandonados o que campan a sus anchas por algunas zonas, como Monte Alto o Cuatro Caminos (hay más de 300 quejas solo por ratas) que son ya un clásico de este informe que repasa todo un año de incidencias en la ciudad. En 2021 hay varias alertas por la presencia de procesionaria en el parque de Santa Margarita, en Novo Mesoiro y en el Barrio de las Flores en enero, febrero, marzo, abril y diciembre, pero también un aviso por la proliferación de topos en el parque de San Pedro en marzo y se pueden contar hasta 29 entradas en las que los vecinos se quejan de la presencia de hormigas, sobre todo, en los meses de verano. Como curiosidad, una vecina reportó el 11 de marzo que había visto zorros en la zona de campo próxima a la calle Canceliña, en el Agra do Orzán. Y, cómo no, en el informe de sugerencias y reclamaciones se pueden ver los enfrentamientos vecinales a causa de los gatos. Hay residentes en el Barrio de las Flores, en la plaza Galatea (Durmideiras) o en A Moura que se quejan de que haya personas que dejan comida en la calle para que los animales puedan comer porque consideran que genera un efecto llamada y, con ello, “insalubridad” en la zona, pero también vecinos que señalan viviendas concretas en las que creen que los animales no están recibiendo el trato adecuado y dan parte al Ayuntamiento por si puede intervenir.

Podas, maleza y parques infantiles

El 2021 fue excepcional en muchas cosas, sobre todo, porque fue el año de ir recuperando la normalidad tras el confinamiento, pero no lo fue en las demandas ciudadanas para conseguir que el Concello realizase podas en árboles que casi se meten en las casas de la calle Fernández Latorre o que invaden la terraza de una vivienda en O Castrillón o que tapan el cartel de una farmacia en Os Mallos, tampoco en la petición de que los equipos de limpieza retirasen la maleza que inunda fincas abandonadas o que requiriese a los propietarios que saneasen sus parcelas para evitar molestias a sus vecinos, así que, hay casi 800 entradas en el informe referidas a la limpieza de solares y calles, desde O Martinete y Camiño do Pouporón, donde las ramas impedían la circulación hacia la carretera de Mesoiro, hasta Os Rosales, San Pedro de Visma o As Xubias. Estas reclamaciones —en algunas ocasiones los perjudicados solicitan varias veces la misma actuación— no son de las que se concentran en una época del año concreta, sino que se repiten de enero a diciembre. Están ligadas también a los avisos que dan los vecinos por el mal estado de algunos árboles, como el de una palmera enferma de la calle Puerto Rico por la plaga de picudo. Otro clásico del área de Medio Ambiente es el mantenimiento de las áreas de juego de los parques infantiles. Destacan los desperfectos en las tirolinas de la plaza de Pontevedra y de la Elíptica y también de la de Novo Mesoiro.

Contenedores y olores

Preocupan también los contenedores fuera de sitio, la falta de ellos y su mal uso, ya que en el informe hay vecinos que alertan de que los depósitos de cartón están desbordados o los que denuncian que hay negocios que copan los contenedores con sus desperdicios y que, cuando ellos bajan la basura, no tienen dónde dejarla, incluso por su deficiente limpieza. Hay quien pide —aunque no es una exigencia mayoritaria— que se recupere la descontaminación de las calles, como en las primeras semanas del confinamiento, a pesar de que, en 2021 ya se había comprobado que no era una medida eficaz para luchar contra los contagios de coronavirus. Estas quejas no se pueden separar de las de los malos olores que se detectan en la ciudad a lo largo del año, sobre todo, derivados del abandono de parcelas y del cúmulo de basura en ciertos solares o bajos en los que no hay actividad.

Baches y caídas en las aceras

En el área de Infraestructuras predominan las quejas por el mal estado de las aceras y las calles, que presentan baches o elementos peligrosos. En enero, incluso, una vecina alertó de que se había caído en la calle Panaderas y de que se había roto el peroné y en marzo, un hombre dio aviso de que se había lastimado un hombro al haberse caído en el paseo marítimo, a la altura de las Esclavas, por encontrarse el pavimento “en muy mal estado”; también en Matogrande, en la calle Federico García, los residentes señalan un punto negro peligroso para los que caminan despistados y la asociación vecinal de O Ventorrillo puso el foco en el peligro que suponía que la base de tres árboles en la calle Monasterio de Caaveiro no se hubiese rellenado, ya que creaba un desnivel en la acera.

Alumbrado

La falta de iluminación o su exceso también es un caballo de batalla de los vecinos, no solo el alumbrado público, el de las farolas de todos los días, que algunas veces falla y los vecinos llaman al 010 o escriben en la web municipal para avisar, sino también el navideño, ya que hay zonas que se quejan de que el Concello los tiene olvidados, como los que residen en la avenida de Os Mallos, en San Rosendo, en Vío, en el Barrio de las Flores, en la urbanización Breogán o en Antonio Ríos donde se da la circunstancia de que, cuando por fin llegó el arco decorativo, no funcionaba y, en Xuxán, que saldrá de esta lista, ya que estas navidades de 2022 son las primeras en las que se ilumina este nuevo núcleo residencial de la ciudad. La cercanía de las luces de Navidad a las ventanas, que dejó sin luz a una vecina durante unos días, y los cables sueltos son motivo también de queja para los vecinos, que alertan de que los elementos decorativos están mal puestos. Hay, por supuesto, reclamaciones durante todo el año por farolas que han dejado de funcionar y quienes consideran “insuficiente” la iluminación de vías como la avenida Fernández Latorre o el parque de Eirís.

Otras infraestructuras

La falta de funcionamiento de las fuentes de beber y también de las duchas de las playas están recogidas en este diario de 2021, así como la solicitud de instalación de baños públicos en el parque del depósito de agua de O Ventorrillo o el arreglo del sanitario del parque de Vioño y del de la finca de los Mariño, sobre todo, en una época en la que la hostelería seguía a medio gas. En este punto de infraestructuras, los vecinos también se quejan de que hay tapas de registro que hacen ruido porque están mal colocadas o porque están rotas. En total, fueron 2.821 reclamaciones las que entraron en el Concello durante el año pasado que eran competencia del área de Infraestructuras.

Nuevas necesidades

La pandemia aceleró la urgencia de los vecinos de la Ciudad Vieja de contar con una conexión a internet más potente y es que, durante el año 2021 hasta cinco vecinos requirieron a través del 010 o de la web al Concello que permitiese a las empresas de telefonía poner fibra óptica en sus calles para poder teletrabajar. Hay también residentes que alertaron de desperfectos en las calles o fachadas de esta zona histórica precisamente por la instalación de este servicio.

Movilidad

En el área de Movilidad, el informe de Reclamaciones y Sugerencias recoge 1.767 entradas, desde solicitudes para que los buses pasen con más frecuencia hasta quejas por la tardanza en la expedición de las tarjetas Millenium, también por problemas para recuperar el saldo de una tarjeta vieja o por la obligación de pagar el billete sin bonificar durante varios días por la falta de citas en las oficinas municipales para renovar un título, incluso, que Abanca cambiase el mínimo para recargar en el cajero, que pasó de cinco a diez euros en octubre, una cantidad que, para los usuarios del bono social es “excesivo”, según manifestó una viajera. Una de las quejas que se repetía a lo largo de los años y que dejará de hacerlo a partir de 2022 es la puesta en funcionamiento de la aplicación para pagar el bus con el móvil, ya que, después de años y años en fase de pruebas, ya se ha puesto a disposición de todos los usuarios y, además, sin recargo para los que no son clientes de Abanca. Otro de los problemas que detectaron los vecinos a lo largo de 2021 y que sigue siendo objeto de debate un año después es cuándo volverán las terrazas de los bares a su dimensión prepandemia y es que, una de las medidas aplicadas por el Concello para ayudar a la hostelería a paliar las restricciones de aforo fue permitirles ampliar su ocupación del espacio público, algo que eliminó plazas de aparcamiento en los barrios y generó también problemas de accesibilidad a las personas con movilidad reducida o que tienen que llevar carritos y a las que se les pone todo en contra también cuando los ascensores no funcionan, hay quejas, sobre todo, por el de General Alesón. En este punto, los vecinos propusieron la extensión del carril bici —aunque se escucharon voces contrarias a su instalación porque elimina plazas de estacionamiento— y un mejor mantenimiento y vigilancia para garantizar su buen uso. “El carril bici no es para fumar ni para correr”, dice una de las vecinas que transmitió su propuesta al servicio municipal. Y, aunque hay residentes muy a favor de la peatonalización de las calles, no es un sentimiento unánime, ya que hay firmes detractores de esta medida, una vez más, porque resta espacio al coche privado.

Turismos abandonados y ruidos

El área de Seguridad Ciudadana recogió 1.090 quejas y sugerencias, sobre todo, por comportamientos incívicos tanto en las calles como en las casas, ya que hubo alertas al 010 por reuniones entre no convivientes cuando estas estaban restringidas, también por personas que fumaban en lugares no permitidos y por ruidos nocturnos. Una vecina se quejó en varias ocasiones y durante varios días de julio del malestar que le producía la máquina que limpiaba la playa de Riazor pasada la medianoche. Hay quejas también por ruido en las zonas en las que hay locales de ocio nocturno y por la recogida de basuras, ya que los camiones pasan durante las horas de descanso de los vecinos. Seguridad Ciudadana es también la encargada de tramitar los avisos por vehículos abandonados en la calle, que suman más de medio centenar, de vigilar la doble fila y los aparcamientos indebidos, que hay también unos cuantos, y de velar por la convivencia de peatones, ciclistas, turismos, buses y, ahora también, de los patinetes, que reclaman su espacio en la ciudad, también en el informe municipal.

Bibliotecas y fiestas

En ocasiones, tal y como pasa en los presupuestos participativos, hay vecinos que se unen y, a título individual, solicitan una mejora colectiva. En 2021 pasó con un grupo de más de cincuenta estudiantes de oposiciones que, en el mes de julio, decidieron reclamar al Concello que ampliase el horario de las bibliotecas municipales para que su rutina no se rompiese en verano y pudiesen estudiar también los sábados hasta tarde. El 2021 fue también el año en el que, para acudir a los conciertos de las fiestas de María Pita era necesario retirar unas invitaciones que, en algunos casos, no llegaron a todas las personas que querían asistir. Así lo manifestaron seguidoras de Sidecars y de Miriam Rodríguez. La tecnología llevó por la calle de la amargura —no por la de la Ciudad Vieja, por la de la frase hecha— a algunos usuarios que intentaron realizar gestiones con la Administración municipal, desde el programa Presco, que solo permitía la descarga telemática de los bonos, hasta los que querían recibir su certificado de empadronamiento.

Otras quejas

En el informe hay problemas de toda índole, desde los usuarios que se quejan del cambio de aplicación móvil para pagar la ORA hasta los que no saben qué más hacer para reclamar un cobro irregular del recibo del IBI, también los que señalan el aumento de jeringuillas en espacios públicos a los que se quejan de que los parques caninos no están en buenas condiciones, los que quieren que los relojes funcionen siempre bien, incluso los que piden que no se borren los Xeriones de teselas que empezaban a adornar la ciudad. El Concello debe contestar a los requerimientos de los vecinos en un plazo de noventa día, siempre y cuando cumplan con los requisitos para ser admitidos, aunque, según indica el servicio municipal, no es posible atender todas estas peticiones en plazo, sobre todo, cuando muchos expedientes se heredan del ejercicio anterior.