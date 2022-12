Libertos y esclavos de A Coruña

Los padrones de vecindario y las partidas sacramentales de las parroquias de Santiago y Santa María revelan que estos siervos llegaron a A Coruña con sus propietarios, que eran funcionarios retornados a la metrópoli una vez finalizadas las encomiendas laborales en la Administración de Ultramar.

A partir de 1764, cuando la ciudad en convierte en el puerto base de los Correos Marítimos, los esclavos van apareciendo de la mano de capitanes de los navíos del monopolio estatal para el intercambio de correspondencia con las entonces colonias americanas. Desde 1778, cuando A Coruña se convierte en uno de los 14 puertos autorizados para el libre comercio con América, la pulsión esclavista también será detectable entre la crema de los comerciantes asentados en la plaza.

La documentación que se custodia en los archivos locales permite seleccionar -de entre tres docenas de casos, entre 1735 y 1823- tres expedientes con los que es factible reconstruir los momentos más significativos de la vida de los esclavos: su compra, su liberación y su integración en la vida ciudadana.

Una compra a la baja

Desde que se asentó en A Coruña (como abastecedor de grano, en 1751), Gerónimo Hijosa se fue consolidando como el más potentado de los comerciantes coruñeses. A la altura de 1794, los cinco moradores de la casa nº 36 de la calle Real -el empresario, su esposa, dos hijos y el cajero de la compañía- estaban atendidos por tres doncellas, una criada (Isabel Zendal, la futura rectora de la Casa de Expósitos y futura enfermera de la Expedición de la Vacuna) y dos esclavos.

El empresario global Amo y señor de dos esclavos. Propietario de 21 navíos (para La Habana y Montevideo llevaban vino, aguardiente, tejidos, cerdo y pescado salados y traían sal, cacao, azúcar, café, tabaco en polvo y cueros). Dueño, también, de un notable patrimonio inmobiliario (40 fincas agrícolas -huerta, labradío, viña- repartidas por San Amaro, Oza, Elviña y Visma; 24 casas en el barrio de la Pescadería; dos molinos en Monte Alto y un horno en Santo Tomás). Un esplendor económico que repercutía directamente en las arcas de la Corona: entre 1752 y 1800, no hubo un comerciante coruñés que pagase más impuestos que Gerónimo Hijosa. Por laureles -sociales, políticos y económicos- también fue el primero entre sus pares: comisario honorario de Guerra y Regidor perpetuo de A Coruña -reales muestras de agradecimiento por sus servicios a la Corona y a la ciudadanía-, fabriquero de la parroquia de San Jorge -responsable de custodiar e invertir los fondos destinados al templo y al culto-, prior del Real Consulado -institución para el fomento de la agricultura, las ciencias aplicadas y la formación profesional-, director de la Real Compañía Marítima -creación de Carlos III para la búsqueda de caladeros y la adquisición de buques, aparejos y redes idóneas-, uno de los cuatro directores del Montepío de Pesca -institución de crédito para pescadores- y fundador de la Compañía de Seguros Marítimos -consorcio de armadores para hacer frente a naufragios y/o ataques corsarios-. Su primer negocio -llegó a la ciudad en 1751, tras los pasos de un hermano- fue la importación de cereal, convirtiéndose a los pocos años en el principal suministrador de harina para los horneros. Informaciones de la época reflejan que, frente a la amenaza del hambre -en años de malas cosechas-, “con sus importaciones de trigo y centeno, se esmeró en contener los precios, cortando así la codicia de los que, valiéndose de la necesidad, querían beneficiarse a excesivos precios”. Hijosa apuntalará su control del negocio del pan con dos molinos de viento -en terrenos municipales, en San Amaro- “que construyó a sus expensas, haciendo venir de Francia artífices y materiales”; una actividad comercial que redondeó haciéndose con un horno en Santo Tomás. El campo de los servicios públicos fue un terreno que Hijosa cultivó con frecuencia: ganó contratas públicas para abastecer de carne a la ciudad y para suministrar materiales para el artillamiento y fortificación de las plazas marítimas de Galicia. La promoción de la captura, del secano y salazón de abadejo, merluza, congrio, raya y sardina -desde 1768, anterior al desembarco de industriales catalanes- le convierten en el pionero de la industria conservera de Galicia. En Santa Uxía de Ribeira montó una primera factoría experimental, que vino seguida -en ese mismo año de 1774- por una fábrica en Porto do Son y una tercera en Bueu. Para poner en marcha estos ingenios industriales, “contrató en San Juan de Luz un hábil francés de los que antes iban a Terranova y práctico en el conocimiento de su pesca y salazón. Asimismo ajustó contrato con 14 prácticos de la misma oriundez, con sueldo diario de veinte reales al que hiciese de capataz y 12 reales a los restantes”. Su objetivo era hacerse con una pesquería de “pescado seco y salado que supliese al bacalao que se introduce con tanto lucro de la nación británica, con perjuicio de la española, por las considerables sumas de dinero que se sacan por este concepto” y “el beneficio industrial de la sardina, que es con mucho la especie que contiene la riqueza”. Gerónimo Hijosa Rodríguez (Medina de Ríoseco-Valladolid, 1723 - A Coruña, 1803) había nacido en una familia de “hijosdalgos notorios, limpios -padres, abuelos y bisabuelos- de toda mala raza de moros, judíos y de otra secta reprobada”. En 1758, a los siete años de su llegada a la ciudad, se casó con Josefa Rodríguez del Castillo -viuda de un rico hacendado local-, con quien tendrá cuatro hijos. Por lo acelerado de su muerte, Hijosa no recibió sacramento alguno ni testó; a su entierro asistieron 35 sacerdotes y fue sepultado, en la parroquia de San Jorge, en una tumba de 111 reales. (Fuente: ‘Hombres de negocios en La Coruña dieochesca: Jerónimo Hijosa’, de Antonio Meijide Pardo. ‘Revista Cornide, número 3’)

En agosto de 1793, Gerónimo Hijosa había adquirido un esclavo, “para si, su muger, hijos y herederos, por quantia de 3.600 reales”. El vendedor fue “don Luis Corniu, de Liverniere, vecino y del comercio de la Luisiana y al presente residente en esta, de transito y paxasero en el bergantin Hiderbaly, que se alla de arribada, surto y anclado en este puerto y proximo a hazerse a la vela y seguir su viaje”. En la escritura notarial (escribano, Roque Noya y Verea), el esclavo es descrito como “un negrito, de trece años, por bautizar y nacido en Congo; negro fino, ojos yden, nariz chata, una cicatriz sobre el ojo izquierdo, orejas abujeradas con sus cerquillos en ellas de plata, pelo crespo y talla de una braza, dos tercias y quatro lineas; sano y rrobusto, sin enfermedad conocida, ni dolor de corazon; que no es borracho, ladron ni fugitivo ni tiene otro mal vicio”. En este documento (recogido en el libro Isabel Zendal, la madre de todas las vacunas, de Teofilo Comunicación), el vendedor “confiesa”, sobre los 3.600 reales en que tasó el esclavo, que “es su lexitimo precio en la actualidad, mediante a allarse todavía bozal por civilizar e instruir en la Dotrina Christiana y más misterios de nuestra Santa fe Catholica, por cuio motivo no le ha bautizado y por lo mismo mas no bale”. Por su parte, Hijosa “ofrece mantenerlo, vestirlo y calzarlo, educarlo e instruirlo en la Dotrina Christiana y mas misterios de nuestra Relixion”.

Carta de libertad

“En la ciudad de A Coruña, a 5 de junio de 1803, don Joaquín José Ynclán y Araujo, del Consejo de S.M., oydor decano que fue de la Real Audiencia de Santa Fe [Bogotá], nuevo Reino de Granada en la América, oy jubilado y residente en esta ciudad”, va a entregar (en la escribanía de Rafael Nogueira) carta de concesión de libertad a “una mulata llamada Ana María Basurto, que tiene en su compañía”. De acuerdo a las escrituras manejadas en el protocolo notarial, Joaquín José Ynclán la había comprado, en 1790, a Gaspar Zabaleta, vecino de la ciudad de Nocayma [en la actual Colombia]; Zabaleta, a su vez, la había adquirido, dos meses antes, a Josef Saavedra, “y este de Luis Basurto, en cuyo poder nacio de padres esclavos”. El exdecano de los jueces del más alto tribunal del virreinato de Nueva Granada le concede la libertad a Ana María Basurto “en recompensa del amor que le ha mostrado y de los servicios que le ha hecho, por espacio de mas de trece años, con toda fidelidad y sumisión”. Explicará el oidor jubilado que, al finalizar su mandato en la Audiencia y con motivo de su retorno a la tierra natal, Ana María, “teniendo derecho a reclamar que fuese vendida en Santa Fe, sin ser extraida a estos dominios, voluntariamente se ofrecio a venir a esta ciudad sirviendo al otorgante, su esposa y familia, como lo verifico con todo esmero y cariño”.

Así los hechos, Joaquín José Ynclan pone en ejecución el ofrecimiento que le había hecho de libertarla de la esclavitud: “Desde ahora para siempre jamás y sin intervención de precio alguno, usando del derecho que tiene, otorga donación y gracia pura, mera, perfecta e irrevocable y por ella concede su libertad a dicha mulata Ana María Basurto y se aparta de todo dominio y señorío que siempre a su persona le podía competir, para que desde ahora y para siempre jamás sea libre y que pueda adquirir para sí, tratar y contratar y ejecutar todas las demás acciones que como persona libre le competen. Desde este otorgamiento por tal la declara y quiere que así la reconozcan sus hijos y herederos. A este fin da por rotas, canceladas, cesadas y anuladas las escrituras y títulos de pertenencia, para que en ningún tiempo valgan ni perjudiquen a la libertad de que acaba de hacerle donación. Solo esta donación quiere que sea válida y subsistente para todo tiempo de siempre jamás”.

La escritura notarial finaliza desvelando que Ana María Basurto aceptó la carta de libertad, dio “las debidas gracias” a su antiguo amo y pidió, para su protección y seguridad, que se le entregase copia de este documento, en el que son legibles las firmas y rúbricas de Joaquín José Ynclán, de dos testigos y del notario público. “No lo hace la acetante por expresar no saber ejecutarlo”.

Funcionarios públicos

En el acta municipal de 9 de enero de 1804 se lee: “En la sala capitular de las Casas Consistoriales, habiéndose juntado para celebrar ayuntamiento extraordinario, se ha nombrado por clarinero à Benito de Palermo Quirós con el sueldo y dotacion señalados por el Consejo”.

A esta plaza de clarinero municipal -vacante desde agosto de 1803, por fallecimiento del titular-, había presentado su candidatura, en octubre, Domingo Villaverde, un vecino de Elviña. Sin éxito. Un logro que sí alcanzaría, en dos semanas, una candidatura presentada el 23 de diciembre y firmada, de su puño y letra, por el propio solicitante. El Archivo Municipal (AMC; fondo: nombramientos) conserva las cuatro piezas manuscritas que integran esta solicitud.

En el primer documento, dirigido a la Muy Noble y Muy Leal Ciudad, está escrito: “Benito de Palermo, negro de nación, natural de Guinea, con la mayor veneración y respecto debido, expone a V.S.S. [vuesas señorías] que haviendo venido a España desde el Guarico frances bajo la esclavitud de don Fernando Quiros, capitan de navio de la Real Armada, quien en vista de los buenos servicios y arreglada conducta, le ha dado por libre -como acreditan y abonan los documentos que presenta-, mediante la plaza de clarinero de esta ciudad se halla vacante por muerte de Juan Rial que la servia rendidamente, suplica a V.S.S. se sirvan admitirlo al goce y exercicio de dicha plaza que desempeñarà con la mayor exactitud”.

El segundo documento -en francés- es el resguardo de haber recibido Monsieur Westbohn, capitán del navío Vingo, de la naviera Foache, Hellot et Companie, la suma de 2.545 luises, pagados por un “negrillon” [negrito], procedente de la carga de dicho navio”. Este documento está fechado en 26 de junio de 1782, en la ciudad de Cap Francais [en la actual Haití, entonces colonia francesa], base de la compañía negrera.

El tercer documento fue redactado en La Habana, a 28 de febrero de 1783. Emitido a nombre de don Fernando de Quirós, es la certificación del pago de alcabala (impuesto porcentual sobre las compras): “Gabriel Muñoz enteró en la Administración General de Rentas 120 reales, deducidos de 250 pesos [5.000 reales] en que fue valuado un negrito mule que para su servicio le condujeron del Guarico”.

El cuarto documento es la carta de libertad. “Don Fernando Bernaldo de Quirós y Miranda, capitan de navio de la Real Armada, por este doi libertad a mi negro Benito de Palermo y le entrego la escritura de compra, fecha en el Guarico, o Cavo Frances, y la certificación de el pago de alcavala à S.M. en la Havana, para que con estos documentos pueda hacer constar en cualquier parte que es libre. Por ser verdad lo firmo en Oviedo, à 24 días de enero de 1795” (Fernando Bernaldo de Quirós, firma y rubrica, de puño y letra).

La contabilidad de la Junta de Propios y Arbitrios (AMC; fondo: hacienda municipal) revela que el salario del clarinero era de 1.460 reales anuales -doce pagas de 121 reales- y que gozaba de una dotación anual de 120 reales para vestuario. Para valorar la relevancia del puesto ha de tenerse en cuenta que la retribución mensual del pregonero municipal era de 66 reales.

Benito de Palermo Quirós falleció a los siete meses escasos de haber accedido al cargo; a 3 de agosto de 1804, “acordó la Ciudad nombrar en su lugar a Bernando Vaamonde, vecino de Santiago”. El acta municipal de 8 de julio de 1804 da cuenta del que debió ser el último servicio que prestó el clarinero nacido en Guinea. Ese día entraba en la ciudad el excmo. Francisco de Taranco, el nuevo capitán general del ejército y del Reino de Galicia. “A cosa de las cinco de la tarde, salio comitiva formada; por delante, el clarinero a caballo, luego dos maceros y dos porteros en un coche y, en otros tres coches, los señores capitulares [9]. Habiendo llegado mui cerca del puente de Monelos, se avistó el coche del excmo. capitán general; al momento se bajaron dichos señores de sus coches, el decano le felicitó por su llegada, a lo que le correspondió el capitán general con expresiones de aprecio por la ciudad”.

No fue Benito de Palermo el primero de los negros libertos que accedió a un puesto de funcionario municipal. A la altura de 1767, un “negro de nación”, ya era el clarinero de la Justicia y Regimiento de A Coruña. Según consta en el libro de matrimonios de la parroquia de Santiago, Manuel Pereira, durante la tramitación de su boda con Andrea González -viuda-, “a acreditado su libertad delante del señor provisor de Santiago, don Pedro del Hombre y Varela, como consta por su despacho, expedido en la ciudad de Santiago, a 28 de henero del referido año de 1767”.

Por las investigaciones (en el Archivo Notarial) del historiador Luis Valiño se sabe que la elección de negros libertos para el puesto de clarinero municipal era una práctica habitual de la Corporación local. “El 11 de julio de 1765 el Ayuntamiento tuvo presente que por muerte de Jose Manuel Lisboa, negro clarinero de esta ciudad, ha sido preciso admitir a Manuel Pereira, de la misma nacionalidad y oficio. Y que habiéndose muerto su antecesor tísico, se inutilizó su librea y clarín, por lo que se acordó seguir una representación al Real Supremo Consejo de Castilla, por mano del sr. intendente, a fin de disponer el caudal para vestirle como corresponde a los criados de esta ciudad, uniformado con su librea y comprarle un nuevo clarín”. Luis Valiño desvela que también el antecesor de Benito de Palermo era un negro liberto: Juan Rial -“que procede de la colonia de Sacramento, en la América”- había sido liberado por su propietario Lorenzo Rial, vecino de Santiago, poco antes de poder formalizar matrimonio. A la altura de 1800, ya viudo, Juan Rial contraerá segundas nupcias con Juana de Castro, en la coruñesa parroquia de Santiago.

Caso diferente es el de Francisco del Barco, uno de los dos esclavos que poseía Pedro del Barco, capitán de los Correos Marítimos. Sin que, a la altura de 1803, le hubiese concedido carta de libertad, es constatable la preocupación del capitán por cristianizarle en regla: en octubre de 1798, le hizo recibir el sacramento de la Confirmación, al tiempo que a su hija Josefa Antonia, de manos del arzobispo de Santiago, en la capilla privada del Capitán General del Reino de Galicia. Y cuando Pedro del Barco asumió el mando de la corbeta María Pita -para conducir al equipo médico que llevaba la primera vacuna conocida hasta América-, embarcó a su esclavo Francisco como segundo cocinero de una expedición real (organizada y financiada por Carlos IV), con un salario de 160 reales mensuales, retribución que en principio y tal como sucedía con cualquier bien mueble alquilado a la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna- iría a las arcas del propietario del objeto arrendado.