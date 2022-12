“Coa súa biografía en galego, María Casares fai esa viaxe de retorno que nunca fixo”

A biógrafa francesa de María Casares, Anne Plantagenet, visita a hoxe Filmoteca de Galicia (20.30 horas) para presentar A Única, María Casarès, a tradución ao galego, de man de Isabel Soto, da biografía da actriz coruñesa.

A Única ten xa o seu percorrido, pero agora publícase en galego. Culmina o retorno de María Casares á que un día foi a súa casa?

É exactamente iso, o punto culminante. A publicación en galego é algo que non puiden imaxinar nunca cando o escribín. Para min é unha ilusión moi grande. María Casares nunca volveu a Galicia, deixou o seu país, chegou a Francia no 36 e empezou a aprender o francés. Deixou de falar en galego e en castelán, non quería falar na súa lingua natal, quería cortar polo san. Moi poucos anos despois volveuse acriz e actuou sempre en francés. Con moi poucas excepcións, os seus máis de 50 anos no escenario foron en francés. O bonito é que, porén, nunca esqueceu o seu idioma, por iso para min é importante este libro en galego, é como facer esa viaxe de retorno que María nunca fixo.

Tiveron que pasar 100 anos.

Ela volveu a España trala morte de Franco, pero nunca quixo volver a Galicia, e puido, porque estivo invitada. Si, tardáronse anos para que ela fose celebrada, pero a min paréceme importante. O tempo pasou, pero iso é necesario ás veces. É un bo momento para lembrala.

O ano María Casares está a piques de rematar. Vostede participou en diversos actos na Coruña sobre a súa figura. Aquí, ata o de agora, había certa débeda pendente coa súa figura. Saldouse?O centenario é un pretexto. Iso está ben: usar os pretextos para reivindicar algunhas figuras. En Francia, agora, tamén hai un movemento para reivindicar algunhas figuras femininas un pouco esquecidas. Eu descubrín a María Casares a través da publicación da súa correspondencia con Albert Camus. Fascinoume esa muller e decidín investigar e coñecer todo dela. María Casares reunía moitos temas que me interesan: o exilio, a paixón, o teatro.. Cando se editaron as cartas, María Casares estaba algo esquecida tamén en Francia. O seu nome volveu espertar interese, pero, e isto amoloume, o seu nome asociouse ao de Camus, como a súa amante. Para min era importante darlle o seu sitio, alén da súa historia de amor, que foi importante, pero a súa pegada vai máis alá diso. Agora, en España, as cousas son distintas.

O seu nome, no seu país natal, asociábase ao pai.

Si. E iso paréceme inxusto: en Francia a Camus, e en España ao seu pai. É lóxico, porque ela fixo toda a súa carreira en Francia e en España o seu pai foi unha figura política importante; pero María Casares precisa existir por si mesma. Non sei se Galicia tiña pendente unha débeda. Ela pasou dous exilios: no 31, en Madrid, e despois a Francia, cando ela tiña 14 anos. Non foi libre elección, era o seu destino. Nunca saberemos o que tería pasado de ter quedado en España.

Como biógrafa dela dende Francia, que lle supuxo este ano do centenario poder percorrer as súas raíces, esa Coruña na que ela se criou?

Foi unha recompensa vir a Galicia. Permitiume entender que a miña visión de María Casarés, que era unha visión persoal, como escritora e como muller, que non pretende ser a verdadeira e única, atopaba a visión de outras persoas que coñeceran a María Casares. Iso entendino aquí, en Galicia. Foi importante para min saber que non me trabucara. Pareceume que non cometín moitos erros, se agora tivese que escribir o libro de novo, penso que o faría do mesmo xeito. A visión que teño de María Casares non cambiou nas miñas viaxes a Galicia: saíu reforzada.