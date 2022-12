Cuando los goles se ven con palabras

Escuchar un partido emocionante por la radio es entretenido, pero nada comparado con vibrar en un estadio o en un pabellón, al unísono entre miles de voces. Las personas invidentes o con discapacidades visuales se veían obligadas a elegir hasta hace no mucho: o la narración en la radio, o el ambiente del estadio.

Cualquiera que haya pisado Riazor en uno de sus días grandes sabe que la elección supone renunciar a demasiado. Llevar el aparato a la grada no era una opción debido al retardo, canal de spoilers no deseados. “Si el que tienes al lado canta el gol cinco segundos antes de que tú lo oigas, te estropea el momento”, explica el músico coruñés Jesús Suárez, que no estaba dispuesto a privarse de la experiencia completa de vivir el deporte.

Así nació Escoita, el proyecto de audiodescripción de encuentros deportivos que la Fundación Emalcsa y la ONCE impulsarán el año que entra. “El narrador está contando lo que está viendo al momento, el protagonista es en todo momento la pelota. En la radio comercial, el protagonista a veces es el narrador y los comentaristas. Muchas veces, se deja de tener el foco en lo que sucede en el campo”, explica. El comentarista es sus ojos sobre el césped y su misión principal es no perder detalle de lo que allí ocurre.

Cuando perdió la vista, Suárez perdió también las ganas de disfrutar de una de sus mayores pasiones, acudir a Riazor a animar al Dépor. Su hijo, el mejor compañero posible en el camino; y su propia perseverancia le hicieron recuperarlas. Hasta Escoita, no existía ningún sistema que guiase con tal precisión a las personas con discapacidad visual en lo que sucede en el terreno de juego, pues todas las narraciones previas estaban castigadas por el temido retardo y la publicidad, que se llevaba por delante toda la magia. “Para una persona invidente es muy importante que no tenga retardo. Habrá gente que no le importe enterarse del gol cinco segundos más tarde, pero si estás en el estadio, no puedes ir con el ambiente”, comenta. Con este sistema, canta los goles y grita en los penaltis al unísono con el resto de la grada.

El músico puso en marcha la iniciativa hace tres años. El recién renovado apoyo institucional favorece, para el músico, a las personas con discapacidad visual que son aficionadas al deporte como a las que no lo son, y que ahora tendrán la posibilidad de descubrir, a través de la audiodescripción, un nuevo interés. El proyecto está destinado a arrojar luz en la oscuridad de los estadios de fútbol, pero también en los rings de boxeo o las canchas de hockey o de baloncesto. “Una persona con discapacidad visual no puede disfrutar de la mayor parte de eventos del deporte coruñés que se celebran en la ciudad. Lo que permite Escoita es que las actividades deportivas de la ciudad sean accesibles: el Basket Coruña, el Liceo de hockey, el Crat de rugby...”, enumera. La narración corre a cargo de periodistas especializados, que, no obstante, tendrán que afinar su técnica para que el centro de su relato sea la pelota y volverse inmunes a las distracciones.

Su vocación es que la aplicación, que se puede descargar en PlayStore para Android e iOS, sea una herramienta útil para las personas con discapacidad, pero también para aquellos que no la tienen. Buen ejemplo de ello es la velada de boxeo organizada la pasada primavera por el gimnasio coruñés Azteca Box, que supuso una prueba pionera de boxeo audiodescrito y que mejoró también la experiencia para los que sí ven. “Puedes ayudar a cualquiera a saber lo que está ocurriendo. Escoita te da realidad aumentada. En una velada de boxeo, quizás el 90% de las personas que hay no saben quién está peleando, cómo era su ranking, cuántos combates había. En Escoita, el narrador te está dando toda la información. Cualquiera puede acceder”, comenta Jesús Suárez, que cada día es testigo de cómo lo que un día fue el sueño de uno se está convirtiendo en una oportunidad para muchos.