El pleno municipal aprobó en la mañana de este martes, por unanimidad una propuesta de la concejala no adscrita Susana Soneira para mejorar la accesibilidad eliminando los problemas que suponen las escaleras de la calle Historiador Vedía. Según la edil, esta es “muy transitada” y está en una zona con “muchas cuestas”, pero que sus 78 peldaños suponen un problema, sobre todo para las “personas mayores”. La propuesta no incluye cómo realizarlo, indicando que puede ser “bien mediante escaleras mecánicas o ascensor u otro medio que facilite salvar el desnivel”.

El edil de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Movilidad, Francisco Díaz Gallego, expresó su respaldo a la propuesta, señalando que la actuación está “dentro de los parámetros” de trabajo en movilidad del actual Gobierno local y es una reivindicación recurrente en los presupuestos participativos. "Estudiaremos la propuesta y buscaremos la mejor situación de accesibilidad", indicó el edil, que señaló que por el momento parece que lo más adecuado es un ascensor.

El PP presentó una enmienda que no prosperó para que se retomase el “plan de mejora de accesibilidad mediante elementos mecánicos” elaborado por su Gobierno local, dando “prioridad” a las escaleras de Historiador Vedía. La concejala de Marea Silvia Cameán, pidió un equilibrio entre el “coste de mantenimiento” y el “beneficio” que aportan las soluciones, y la edil del BNG Avia Veira agradece que quede “abierta” la propuesta e indicó que se deben emplear elementos mecánicos “solo cuando son necesarios” y que las escaleras mecánicas no garantizan una “accesibilidad universal”. La edil no adscrita Isabel Faraldo indicó que en la calle se encuentra el centro de Xacarandaina, con más de 1.000 socios.