La Asociación de Amas de Casa homenajeó ayer a su presidenta, Rosa Otero, por su labor en la entidad, aunque la entidad también destacó su trabajo en la asociación antidroga Antonio Noche. La celebración fue en el Casino de la calle Real, donde las amas de casa sorprendieron a Otero con una comida entre amigos y compañeros. “Fue muy emocionante. Nadie me había dicho nada. Me hizo mucha ilusión. No me lo esperaba”, confesó la homenajeada. La presidenta de la Asociación de Amas de Casa, que lleva en el cargo desde 2006, agradeció el gesto a todos los presentes. “Tuve una vida muy bonita que me enseñó mucho”, se sinceró.