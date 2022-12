PP y PSOE retiran “Inditex” de una moción de apoyo a sus empleadas

PP y PSOE, con el respaldo de la edil no adscrita Isabel Faraldo, modificaron una moción propuesta por Marea Atlántica en el pleno municipal de ayer, que originalmente proponía “expresar el respaldo” de la corporación a las reclamaciones laborales de las trabajadoras de las tiendas del grupo Inditex, para que no apareciese el nombre del grupo empresarial. Los grupos argumentaron que a la Corporación no le corresponde intervenir en este conflicto laboral. El edil de Marea Alberto Lema argumentó que las empleadas cobran “menos que los hombres” y tienen “enormes dificultades para llegar a fin de mes” pese a que la empresa tiene “beneficios extraordinarios”, lo que es “injusto”, un sentido en el que también se manifestó el BNG y la edil no adscrita, Isabel Faraldo.