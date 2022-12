Cuando el joyero Fernando Gallego abrió su taller en Serra de Outes hace ya 21 años, de alguna forma sabía que establecerse en un pequeño pueblo no iba a ser un impedimento para que sus vanguardistas diseños traspasasen fronteras y el tiempo le ha dado la razón: hace ya tiempo que sus joyas artesanales son adquiridas online por exigentes clientes de toda España, pero también de lugares tan distantes como Noruega, Estados Unidos o Australia.

Y es precisamente el espíritu cosmopolita lo que define su nueva colección, ya que la idea surgió en un viaje en el que visitó el Parque High Line de Nueva York. Hablamos con el creador para que nos explique este origen.

Pregunta (P): Tus fuentes de inspiración siempre han sido de lo más sorprendente: has creado joyas inspiradas en paisajes, en cuadros de Mondrian, en películas de Kubrick o edificios de Norman Foster. Pero, ¿cómo puede ser que un parque neoyorquino te llevara a crear esta colección?

Respuesta (R): Es que el High Line es un parque muy especial, ya que transcurre sobre una antigua vía del tren, una vía elevada sobre viaductos que recorren Manhattan a 10 metros de altura. Este ferrocarril quedó en desuso en los 80. Con el tiempo, quedó abandonado y se decidió demolerlo, pero un grupo de ciudadanos se movilizó para salvarlo y mantenerlo como parte de la historia de la ciudad y como espacio verde. Se conservaron las viejas vías y puentes de hierro y se construyó un parque precioso sobre ellos. Es una maravilla ir caminando entre las plantas a la altura de un primer piso. Y es un éxito para la ciudad: lo visitan cada año más de 5 millones de personas.

Fue estando allí que me surgió la idea de hacer esta colección. Las formas de las vías, las traviesas y las estructuras, fueron lo que me inspiraron este diseño de líneas minimalistas.

P: Pero hay algo más, el concepto que dio vida al parque también está representado en las joyas ¿verdad?

R: Así es, porque lo que ocurrió con el High Line es una demostración de que vale la pena dar una segunda oportunidad a las cosas, darles un nuevo uso, un nuevo destino. Por eso las joyas de esta colección están hechas a mano con oro reciclado de 18k. La colección está disponible en tres piedras talladas a mano que evocan también ese lugar, lapislázuli, ónix y ágata verde.

P: Estéticamente no tiene nada que ver con tu Colección Antiques, una de las más conocidas y premiadas, pero el concepto de dar una segunda oportunidad a las cosas está ahí también: en la Colección Antiques haces joyas con antigüedades genuinas y certificadas, como monedas romanas, flechas persas, amuletos egipcios…

R: Efectivamente, son dos tipos de joyería muy diferente en cuanto a diseño, pero comparten ese concepto de fondo. Es muy bonito darle nueva vida a un pequeño objeto de más de 2000 años y hacer que su historia continúe. Y son joyas únicas completamente.

P: Una de estas joyas aparece en la serie de TV “Un descubrimiento de Brujas”, una producción británica, me imagino que habrá sido muy emocionante. Aunque no es la primera vez que celebrities españolas aparecen luciendo joyas de Fernando Gallego, no sucede todos los días que un gran estudio británico compre una joya creada en un pequeño pueblo de Galicia.

R: Eso es lo maravilloso de Internet: un día recibimos un pedido desde Pinewood Studios en Cardiff y al cabo de unos meses estábamos viendo en la pantalla uno de nuestros colgantes, lucido por grandes actores y actrices internacionales como James Purefoy o Teresa Palmer. Además, la joya tiene un papel en el guión: no voy a contar más para no hacer spoiler a quien no haya visto la serie, pero en el último capítulo nuestra joya tiene un papel protagonista.

P: Volviendo a la Colección High Line, ¿cuál está siendo la acogida del público?

R: Estoy muy contento, ya que atrae a personas muy diferentes, siempre que tengan gusto por lo moderno, lo actual. Gusta tanto a personas de 25 años como de 60. Y no sólo a mujeres: ya hemos vendido para hombres la pulsera, la gargantilla o el anillo, en azul y en negro sobre todo. Esto es genial, porque significa que hemos conseguido un diseño que pone de acuerdo a todo tipo de gente. Nos dicen que es un diseño que llama la atención, pero de una manera elegante, sin ostentosidad, y que es muy fácil de poner.

P: Muchas gracias por recibirnos, Fernando, estamos seguros de que esta nueva colección cosechará muchos éxitos. Nos despedimos recomendando vivamente a nuestros lectores vivir la experiencia de visitar su tienda y taller en Serra de Outes, ya que es mucho más que una joyería: es un pequeño museo en el que podemos contemplar maravillosas piezas de arte, un espacio con una decoración y una atención exquisitas. Es igualmente más que recomendable visitar la web de Fernando Gallego Xoieiro Artesán y conocer su trabajo, en el que se nota la pasión y el cariño que este creador pone en cada una de sus piezas.