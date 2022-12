“El mar es el gran olvidado y los ecosistemas marinos están muy castigados”

Nacho Dean lidera la expedición científica La España Azul, con la que viaja por las costas españolas para analizar los fondos marinos. El divulgador, que cuenta en esta aventura con el apoyo de Smartbox, está en A Coruña para explorar las aguas gallegas. El domingo organiza una limpieza de las playas de Orzán y Riazor.

¿Qué es La España Azul y cuál es su objetivo?

La España Azul es la primera expedición científica y divulgativa navegando a vela alrededor de España. Tiene diez meses de duración, partimos en septiembre del País Vasco y terminaremos en Cataluña en junio de 2023. Su pilar es la ciencia. Estamos elaborando el primer mapa sobre basuras marinas en nuestras costas, es decir, vamos documentando el estado de nuestros ecosistemas marinos poniendo el foco en la contaminación por plásticos y microplásticos. Tiene otro pilar, que es la divulgación. Estamos haciendo actividades para acercar la ciencia a la actividad a través de limpiezas de playas, charlas o visitas al barco.

¿Cómo surge la idea?

Ya hice tres expediciones internacionales. Di la vuelta al mundo caminando entre 2013 y 2016 y uní los cinco continentes nadando entre 2018 y 2019. La idea viene de la máxima de “piensa global, actúa local”. Después de documentar y ver con mis propios ojos el estado en el que está el planeta, quise incorporar a un plano más cercano todos esos aprendizajes y experiencias. Te das cuenta que si quieres transmitir un mensaje de conservación medioambiental, lo que ocurre en la Antártida o Australia nos queda muy lejos, y lo que ocurre más cerca, nos toca más la fibra y es más fácil pasar a la acción. Esa es la filosofía de esta expedición.

Todavía no hay resultados, pero ¿cuál diría que es el estado actual de los fondos marinos?

El mar es el gran olvidado. Somos seres de tierra, y lo que ocurre de la orilla hacia mar adentro parece que no ocurre. Los ecosistemas marinos están muy castigados. No somos conscientes de lo íntimamente ligada que está nuestra propia salud, la salud de los ecosistemas terrestres y la actividad turística y económica a la salud del mar. El mar es el que más Co2 captura. Pensamos que el pulmón del planeta es el Amazonas pero son los mares. Es el que más oxígeno emite a la atmósfera, regula las temperaturas, son fuentes de alimento... Tenemos que ser conscientes de la importancia del mar para la salud de las personas y del planeta en general. El domingo haremos una limpieza de playas en Riazor y Orzán. Nuestro objetivo no es solo limpiar sino muestrear y categorizar los objetos que aparecen porque eso tiene gran interés científico.

¿Qué se suele encontrar?

Bastoncillos de los oídos, tapones, botellas, latas, muchos restos derivados de la pesca, como sedales o anzuelos que el mar trae a la costa. También restos de poliespan, que se van descomponiendo y los peces los confunden como alimentos. Ese es otro de los grandes problemas porque luego esos peces nos los comemos nosotros.

¿Cómo es vivir en ese barco durante diez meses?

Pues bien, sobre todo si no hay olas. Hemos usado hasta la fecha tres embarcaciones. Tienen una capacidad para entre 10 y 12 personas de tripulación. Nos vamos organizando muy bien.

Desde el enfoque local, ¿qué cosas se pueden hacer para mitigar esta contaminación de los fondos marinos?

Afortunadamente son muchas cosas. Para empezar, no usar el inodoro como basura. No tirar bastoncillos o compresas porque todo eso va a parar al mar. El inodoro no es una papelera. Cuando vamos a la playa, no dejar cosas ahí. Encontramos muchas bolsas de patatas y colillas de tabaco. Cuando vamos a la compra, tenemos que intentar consumir productos con poco plástico, sobre todo los de un solo uso. Son pequeños gestos, pero la suma puede marcar la diferencia. De todos modos, aunque está bien como ciudadanos el impacto que tenemos como consumidores, es necesario que las empresas y autoridades se impliquen. Si no, no vamos a solucionar nada.