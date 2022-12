O recreador de música da Idade de Pedra: “Uso instrumentos antigos como chaves para abrir portas ao pasado”

O músico e lutier Abraham Cupeiro recreou uns 250 instrumentos antigos, algúns do Paleolítico. Ás 20.30 horas do próximo xoves actuará no teatro Colón coa Orquesta Gaos no concerto benéfico que esta organiza polo Nadal, en beneficio de Padre Rubinos. Interpretarán os temas do último disco de Cupeiro, Pangea, chamado así polo primeiro supercontinente antepasado dos actuais.

Como pensou o disco?

Pangea é anterior á especie humana, pero é unha metáfora de volver a unir a Terra a través da música. É un disco conceptual, unha viaxe polo planeta a través de instrumentos ancestrais. Mesturados cunha orquestra sinfónica permite sobrevoar todo o noso planeta a través da música, buscando un son cinematográfico: que o espectador viaxe desde o Colón a calquera parte do mundo.

Que instrumentos empregará?

Hai instrumentos do Paleolítico, como unha caracola, que sabemos que os nosos antepasados tocaban hai vinte mil anos, e algunhas frautas de óso antergas. Pero a media de idade dos instrumentos é de entre dous mil e tres mil anos. Temos o hulusi, de China, que é símbolo de amor eterno e está feito cunha cabaza. Tamén o kuisi de Colombia, unha frauta que é a madriña da cumbia, o duduk, que vén de Armenia e está protexido pola Unesco como Patrimonio da Humanidade, instrumentos do deserto... Emprego uns 27 ou 28.

De todas partes, para reforzar a idea de unión de Pangea?

Efectivamente. Tocamos todas as latitudes do planeta.

Como nace a música?

O instrumento máis antigo que se sabe que tocou o ser humano é unha frauta de óso que apareceu nunha cova de Centroeuropa e ten entre 62.000 e 72.000 anos. A música foi súper importante para que o Homo Sapiens se expandise. A música cohesionaba a sociedade. A meirande parte dos instrumentos atopáronse en sitios das covas que non tiñan moi boa iluminación pero si acústica reverberante, algo que lles parecía máxico.

A xente desa xa época facía enterros, tiña crenzas... Cre que vivían a música de xeito semellante a nós?

Si, porque a música produce en certa medida no ser humano algo hipnótico, máxico, profundo. É a linguaxe das emocións, e creo que esta sensación máxica tamén a viviron os nosos antepasados. Non tiñan a tecnoloxía tan desenvolvida coma nós, pero si un coñecemento da natureza que non temos. Pensamos que os de atrás eran máis toscos, pero creo que é unha idea moi separada da realidade. O duduk ten tres mil anos de antigüidade, chegou ata os nosos días e é un dos instrumentos co son máis fermoso.

Como empezou a explorar estes documentos ancestrais?

Nacín no seo dunha banda de música en Sarria e comecei nun grupo tradicional, os dous mundos deron a man na miña infancia. Cando estaba rematando a carreira no Conservatorio Superior de Madrid construín unha trompeta do século XVIII, porque non tiña cartos para mercar unha e porque era o meu traballo final de carreira. Construír os instrumentos permitiume crear estas chaves que van abrindo portas do pasado. Non busco atopar o que había realmente, é case imposible, pero si traer as esencias aos nosos días. A miña finalidade é emocionar.

Cantos instrumentos construíu?

Veño de ir buscar arxila para construír pitos precolombinos... Debo ter uns 250 instrumentos, pero doulles uso. É un arsenal sonoro que vou construíndo para novos retos.

Son recreacións fidedignas?

En Pangea case todos os instrumentos son fidedignos, toco un cornu romano que copiei dun museo napolitano, das ruínas de Pompeya...

Gravou Pangea coa Royal Philharmonic Orchestra de Londres.

Fixera un concerto coa Filarmónica de Gran Canaria, e un inglés que tocaba aló díxome que estaría moi ben gravar cunha orquestra inglesa. Contactamos con eles, e tocar cunha orquestra deste tipo e gravar en Abbey Road é garantía de calidade. Quedei moi contento.

Que plans ten para o futuro?

Teño o 2023 repleto de concertos, un en xaneiro no Auditorio Nacional. E teño un proxecto, Mythos, mitos en grego, coa que persigo a unión do imaxinario do real: eu son un artista, non un científico. Busco esa mirada que teñen os seres humanos cara o ceo, en diferentes partes do mundo, a través das mitoloxías.