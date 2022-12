Los planos que explican la evolución de A Coruña

Casi cuarenta años después de su salida de la imprenta, el arquitecto José Juan González-Cebrián reedita el libro La ciudad a través de su plano, publicado en 1984 a partir de la tesis doctoral que había elaborado dos años antes. La obra se presentará el miércoles a las 19.00 horas en la Autoridad Portuaria, institución que junto con el Concello de A Coruña han hecho posible la revisión de este trabajo, al que se incorpora un tratamiento gráfico moderno de los planos incluidos originalmente, ya que la tecnología actual permite corregir muchas de las imperfecciones y daños que habían sufrido los documentos históricos.

González-Cebrián fue profesor y director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, además de arquitecto municipal y director xeral de Urbanismo. A principios de los ochenta trabajaba en la redacción del primer plan general de la ciudad de la etapa democrática, que se aprobó en 1985, por lo que revisaba el planeamiento de 1968, vigente hasta entonces y que se había elaborado de acuerdo con la Ley del Suelo de 1956.

“Es una reflexión de tipo urbanística pero vinculada al entendimiento de los distintos planos que hubo a lo largo de la historia de la ciudad”, explica González-Cebrián sobre el libro que ahora reedita, y recuerda que en los ayuntamientos gallegos pequeños, “hasta entonces no es no hubiera planes, es que no había planos” y que, ante la carencia de técnicos, “la tesis era que mejor que hacer planes era hacer planos”. Hoy en día, sin embargo, “la clave no es tener información, sino seleccionar entre la múltiple que existe”.

Al poner en marcha La ciudad a través de su plano consideró que “lo importante era entender cómo se habían hecho propuestas urbanísticas partiendo de ideas que estaban subyacentes en planos”, de forma que entiende que “la lectura de los planos y el comentario que he ido realizando sobre ellos nos permiten una lectura de la situación de la ciudad y de las transformaciones que se han ido operando sobre ella”.

Optó por concluir su estudio con el plan de alineaciones de 1948 “porque fue el último hecho según la ley anterior a la de 1956”. Antes de esa norma, “el urbanismo se hacía a partir de proyectos de trazados”, pero en 1956 “se inicia una nueva forma de pensar el urbanismo a partir de los planes”, con los que se prevé el crecimiento de las ciudades, las edificabilidades y densidades, conceptos que no aparecían en los proyectos.

Este cambio tiene su origen, según González-Cebrián, “en la dimensión de las ciudades, ya que cuando no eran tan grandes se podía intervenir con actuaciones puntuales a partir del trazado de unas calles, porque las ciudades crecían al abrirse calles nuevas rectificarse, pero con trazados de escasa dimensión”. Así fue como nació el Ensanche coruñés entre Juan Flórez y Linares Rivas, destaca este arquitecto, quien explica que a partir de la ley de 1956 y del crecimiento de las ciudades aparecen los planos de zonificaciones en las que se indican los aprovechamientos urbanísticos y a partir de los cuales se elaboran planes para desarrollar esas previsiones.

“El trabajo es eminentemente gráfico. Es una nueva edición, pero revisada porque muchos de los planos provienen de archivos militares y en aquel momento era muy difícil llegar a ellos”, recuerda el autor, que se vio obligado a hacer fotografías en blanco y negro de algunos de esos planos y otros no pudo publicarlos a causa de sus datos estratégicos.

Un profesor de la Escuela de Arquitectura convenció a González-Cebrián para revisar el libro y aplicar a los planos las nuevas tecnologías, que hicieron posible reproducirlos en color, eliminar las manchas de humedad y los fragmentos de cinta adhesiva, por lo que considera que ahora se presentan “mucho más expresivos”, a lo que añade la incorporación de algunos nuevos y de detalles de otros “que explican muchas cosas que antes no se veían”.

El autor puso especial énfasis además en mostrar en detalle en esta nueva edición la zona de A Palloza y la transformación del río de Monelos a través de los planos, “que en gran medida explican que allí se asentaran instalaciones como un astillero, luego fábricas como la de Tabacos y la de salazón y después la Estación del Norte”. Los planos revelan como el cauce fue canalizado por debajo del complejo ferroviario y más tarde bajo la estación de autobuses y El Corte Inglés.

Los planos recogidos en el libro se dividen en tres grandes grupos, de los cuales el primero consta de los confeccionados en su mayoría por ingenieros militares, de los que dice que “tienen un tono descriptivo y de detalle que en muchos casos hacen que el mismo plano sirva para entender cómo ocurren las cosas”. El hecho de que A Coruña fuese la plaza militar más importante de Galicia hace que exista una abundante cartografía de este tipo, en la que se reflejan las fortificaciones de la ciudad, aunque en otros también aparece el casco urbano, pero también desde el punto de vista militar.

“Hay planos de una calidad fantástica desde el punto de vista descriptivo y con gran detalle porque sirven para tomar decisiones para emplazar actividades”, señala, aunque “también tienen importancia los del puerto para emplazar las defensas ante una posible invasión desde el mar, por lo que se ubican los castillos, se indican las profundidades y se sitúa el borde costero”. En esa época comienza además a representarse el territorio adyacente a la ciudad “para localizar las alturas, desde las que se atacaba” y también se indican los caminos.

Otro capítulo del libro se refiere al cambio que se produce en el último tercio del siglo XIX a causa del crecimiento de la ciudad, por lo que es necesario confeccionar planos en los que figuren las alineaciones y trazados parcelarios porque “la ciudad tiene que ordenarse y crecer mínimamente, para lo que hay una colección magnífica de planos que son para actuar sobre ellos”. Sobre estos documentos, elaborados por los ingenieros Barón y Yáñez en 1874, González-Cebrián considera que “a partir de ellos se entiende la ciudad del siglo XIX”, ya que sirven para proyectar los ensanches coruñeses.

También destaca que introducen en la cartografía coruñesa las curvas de nivel, que permiten representar las diferentes alturas del terreno, hasta entonces mostradas con sombras pero sin mencionar las cotas. “Son planos topográficos y parcelarios que describen con un detalle fantástico todos los edificios de la Ciudad Vieja y Pescadería con su número de plantas y estado de conservación mediante un código de colores en el frente de cada parcela para saber qué hacer en caso de una actuación”, explica el autor, que califica de “increíble” el minucioso trabajo realizado por Barón y Yáñez.

Del detalle alcanzado por los autores de esos planos queda constancia en el de mayor escala es de 1:2.500, al que siguen otros de 1:500 que servían para ver cómo se hacían las calles o dividir una manzana. Un tercer grupo son de escala 1:200 y permiten ver incluso dónde estaban plantados cada uno de los árboles. A partir de ellos se trazaron nuevas calles y ensanches, al tiempo que se observa los proyectos que se perfilaban en esa época, como el jardín situado al fondo de Riazor que acabó convertido en la Ciudad Jardín.

El año 1931 representa, según González-Cebrián, “otro salto importante” gracias a los planos de Fermín Gutiérrez. “Lo que preocupaba era que la ciudad estaba creciendo más allá de lo que había definido el plano de Barón y Yáñez en los dos ensanches”, ya que a partir de los años veinte había nuevas construcciones en las proximidades de la Torre de Hércules, Agra do Orzán y A Gaiteira. El Ayuntamiento encarga en ese momento un plano que es “una radiografía no ya de la ciudad, sino también del espacio exterior a la ciudad”, en el que aparecen proyectos que no se llevaron a cabo, como la Ciudad Satélite de la Torre (actual barrio de Durmideiras) y el terreno se representa a escala 1:2.000 y con curvas de nivel de un metro.

El trabajo incluye casi todo el término municipal, está “muy bien dibujado y con tinta de color rojo” y sirve de base para operaciones como la extensión de la ciudad más allá de los ensanches y la ciudad histórica, ya que la información que proporciona permite hacer surgir las ideas para las rondas de Nelle y Outeiro posteriormente, según González-Cebrián, ya que fue aprovechado para redactar el plan urbanístico de César Cort en 1945, que fue descartado y sustituido por el de Jacobo Rodríguez-Losada y Pablo Iglesias Atocha en el año 1948.

La obra reeditada no avanza en el tiempo con respecto a la escrita en 1984, aunque su autor confiesa que trabaja en ese sentido, ya que su trabajo como redactor del plan general de 1985 y su amplio conocimiento del urbanismo posterior le permiten analizar la evolución experimentada en esos años, aunque aclara que aún habrá que esperar para que ese trabajo vea la luz.