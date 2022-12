Manuel González Penedo: “La facultad de Informática ha sembrado de profesionales todas las empresas TIC gallegas y nacionales”

El Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (Citic), de la Universidade da Coruña, es uno de los agentes tecnológicos que han contribuido a que la ciudad, apoyada en su ecosistema investigador y empresarial en el sector TIC, fuese escogida como sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia). Su director, Manuel González Penedo, desea que la implantación del órgano impulse aún más un sector sin freno que en Galicia necesita retener talento.

¿Se esperaba la designación de A Coruña?

La descentralización de agencias estatales me pareció oportuna. En ese momento, que A Coruña fuera alguna sede lo vi lejano, inconcreto. Cuando la Universidad y el Concello empezaron a posicionarse, sí empecé a verlo cerca, porque los que trabajamos en el sector, al ver la relación entre la investigación y el ecosistema TIC y las empresas que trabajan con la IA o la demandan, nos dimos cuenta de que somos muy potentes. Hay también un fuerte ecosistema de emprendimiento. Creo que se hizo un planteamiento muy coherente para que la Aesia pudiese estar aquí.

Granada anuncia que impugnará. ¿Somos mejores?

Por capacidades, no desmerecemos ante ninguna de las otras aspirantes. Siempre creímos que teníamos bastantes posibilidades de ser elegidas, y así fue.

¿De esa potencialidad en tecnología solo se daba cuenta el sector?

Quizá sí. No ha habido suficiente proyección hacia la sociedad. En otros ámbitos, como el sanitario, hay muchas colaboraciones con investigadores TIC y trabajadores en IA. Tenemos una gran relación con Navantia, en el sector naval, y puede que no le diéramos difusión.

¿Qué relación se puede prever ahora entre el Citic y la Aesia?

Somos agentes distintos. La llegada de la Aesia le dará valor añadido a todo el sector gallego que trabaja en el ámbito TIC. Conoceremos más a fondo determinadas políticas y programas que se diseñen. El roce debe hacer el cariño.

¿El Citic asume tener la Aesia como un premio a su trabajo?

Como un reconocimiento a todos los años que el centro lleva trabajando con aplicaciones y metodologías en el ámbito TIC. Y también como una oportunidad que va mucho más allá del Citic, una oportunidad de posicionarse en el ámbito nacional e internacional.

Como para estar orgullosos.

Creo que la labor de la facultad de Informática ha sido ejemplar, ha sembrado de profesionales a todas las empresas del sector autonómico y nacional. Se han creado unos fantásticos grupos de profesionales que hoy son CEO de compañías importantes. Hemos tenido una proyección de la que nos deberíamos sentir muy orgullosos.

¿Nos adaptamos bien a todos los cambios tecnológicos que surgen, a velocidad de vértigo?

Sí, hemos sido capaces de adaptarnos a los tiempos, a dar soporte a las nuevas necesidades. Primero con títulos como Ciencia de Datos y nuevos másteres y grados interuniversitarios, como el de Inteligencia Artificial. Nos moldeamos a las necesidades sociales.

¿Cómo empezó el Citic y a qué ha llegado hoy?

El Citic empezó como agrupación estratégica de la Universidad en 2007 y se convirtió en centro singular en 2019. Su impulso se debe a los investigadores de Informática. En el año 2007 éramos unos 40, y había una spin off y estaban Altia y R. Ahora en total, con investigadores permanentes, no permanentes y otros haciendo tesis, somos más de 200 asociados al centro y hay varias spin off y empresas.

Con esta evolución, ¿a qué retos aspira el Citic?

Siempre se habla de que el reto es llegar a la excelencia. Es una palabra en la mente de todos, algo inalcanzable pero hacia donde tienes que ir. Debemos ir generando nuevas soluciones que aporten valor a la sociedad, en todos sus sentidos: económico, productivo, social, científico… Somos muy transversales y debemos dar apoyo a esta sociedad digital que cada día necesita más tecnología.

¿Hay oferta para atender a esa demanda?

La demanda existe y la inserción laboral es altísima. La oferta... necesitaríamos más gente. Por desgracia, también existe la fuga de talentos, y ahora la competencia no es local, es mundial. Se ha destacado estos días que la Aesia atraerá y retendrá talento. ¿Lo cree? Lo que debería hacer es promover y proponer programas que permitan de verdad captar y estabilizar el talento en IA, y que los organismos oportunos puedan legislar. Necesitamos contar con los mejores, y que estos puedan realizar su carrera profesional aquí.

¿Usamos bien la tecnología?

Eso lo dirá el tiempo. El uso de las cosas es lo que hace las cosas buenas o malas. Ahora, por ejemplo, parece que va a despuntar todo lo que tiene que ver con computación cuántica. Hay mucha gente trabajando en esto en todo el mundo. La revolución tecnológica es de las revoluciones más grandes de la humanidad.