Me gusta esta nueva hornada de directores de orquesta que se implican en más cosas que marcar el pulso como un metrónomo sin aportar al directo absolutamente nada o simplemente gestos para la galería. Y estamos de suerte porque el nuevo titular de la Sinfónica de Galicia, Roberto González-Monjas, es de los primeros. Recibido con una cálida acogida por parte del público, arrancó con una obra espectacular y académica como es la de Respighi, en la que fue tal su implicación que habría necesitado unos metros cuadrados de más en la tarima, que lo eleva para ser visto por todos los músicos. Es Roberto un músico capaz de enchufar a todos los músicos desde el minuto uno hasta el final de la prórroga si fuera preciso, como así pudimos comprobar con una espectacular sección de trompas liderada por el viveirense Gómez con grandes solos, y también el resto de metales más graves con un Etterbeek al trombón muy lucido toda la velada. Completó un infalible Spadano con sus solos de violín.

Gustó mucho la soprano Veronique Gens, que se lució en Berlioz a pesar de las carencias acústicas de nuestro auditorio. Una gran voz, colocada, redonda en estilo y siempre bien acompañada por la orquesta y un Maestro “ojo avizor” que permitió esa naturalidad en la voz sin tener que forzar en ningún momento.

Cerró el programa la tercera de Saint Saëns, un obrón no muy habitual, en el que resalta la gran plantilla necesaria y el uso de piano y órgano conjuntos, deslucido este último por ser uno pequeño, aunque también es verdad que no esperábamos ver el de la Catedral de Santiago, obviamente. González-Monjas conocedor del Saint Saëns al detalle, dirigió sin partitura, con una apuesta decidida a salir a hombros echándose a la orquesta a sus espaldas, como así fue. Una cuerda muy sólida, apoyada en unas inmensas maderas, dejó desplegar al Maestro de los 8.000 gestos con la batuta, que ejemplifica con ello a los músicos el sonido que desea, y que de nuevo encontraba corta la tarima, y si me apuran hasta la batuta, un recital y dominio de la partitura modelando su idea conceptual de la misma.

Un repertorio muy OSG, donde la orquesta se siente cómoda y confiada con su nuevo titular para sacar lo mejor de sí misma, mostrando su ADN en el tratamiento del sonido en cualquiera de sus secciones. Brillaron todas, pero no deja de asombrar el nivel artístico de Bushnell a la trompa, que, como Spadano, merece un capítulo aparte de cómo ser infalibles noche tras noche durante más de 25 años. Gran noche, la primera de muchas del nuevo titular, aunque el reto es enorme, pero visto y oído lo de esta noche, ilusionante y con ganas de más.