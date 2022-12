La agonía de la Medusa del puerto de A Coruña

¿Qué hacer con la Medusa del puerto, que desde hace dos meses tiene autorización municipal para ser desmontada? El Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria y Naturgy, propietaria del antiguo almacén de carbón ubicado en el muelle Centenario, empezaron a estudiar incluso antes qué destino darle a la instalación, que en los últimos tres años no ha tenido uso. El Gobierno local encargó entonces al arquitecto que diseñó la Medusa, Ramón Corrochano, un estudio técnico y de viabilidad económica en el que se apoyó para descartar su reubicación en otro lugar y con otros usos. El documento evalúa el coste que supone tanto trasladar la instalación como construir una nueva en otra zona, pero no se detiene ni en posibles usos no industriales ni en lo que costaría adaptar la estructura para ello porque el Concello no le encargó analizarlos.

El informe, al que ha tenido acceso el grupo municipal de Marea Atlántica, explicaba que no tenía como objeto el estudio de usos que no fueran industriales, lo que denota que el Concello carecía de interés por dedicar la Medusa a finalidades distintas a las que tuvo desde que en 2006 se construyó en el muelle Centenario. El texto apunta otra posible salida para este muelle al quedar liberada la parcela del mismo en la que está situado el almacén de carbón: la necesidad de habilitar nuevos accesos a Centenario, segregados de los usos industriales, para que la zona pueda tener uso para los ciudadanos. Aunque esta opción, que entrañaría mudanzas y trabajos que afectarían a la operatividad del muelle, está expuesta en el informe, no cuenta con planificación ni presupuesto, ya que el Concello tampoco encargó hacerlo. Trasladar la Medusa del puerto a otra parte de la ciudad costaría, según el informe y de acuerdo con los precios de mercado, 6,44 millones de euros, mientras que construirla de nuevo en otra ubicación siguiendo los planes originales con los que fue instalada hace 16 años, 6,19 millones. Fin de la Medusa del puerto: costaría más trasladarla que construir una nueva La alcaldesa, Inés Rey, apuntó hace dos meses el mayor coste del traslado frente al de una nueva construcción para descartar el cambio de ubicación. También mencionó “el valor constructivo” de la Medusa, por lo que avanzó que pediría al Puerto que, si fuera viable, conservase desmontada la estructura metálica del almacén de carbón. Marea lamenta que el estudio encargado al arquitecto de la Medusa se centre en el cálculo de precios para establecer el coste de las opciones planteadas y no se preocupe por otros aspectos, entre ellos los efectos de cada planteamiento en el paisaje urbano y en la memoria patrimonial. Tampoco compara, en términos ambientales, el coste de la reutilización de la estructura con lo que habría que gastar para una obra nueva. El cierre de la central térmica de Meirama dejó sin uso la Medusa del puerto, clave hasta entonces en el tráfico de carbón. Ramón Corrochano, su arquitecto, señaló en noviembre, consultado por este diario, que la demolición de la instalación sería un procedimiento más rápido que el desmontaje, que necesita ser “más cuidadoso” y podría durar tanto tiempo como el que llevó levantar la Medusa, en torno a un año. El arquitecto descartaba también un uso nuevo no industrial para la gran estructura en su ubicación actual, al tratarse de un espacio muy amplio con cabida para mucha gente y en el que serían necesarias importantes medidas de seguridad.