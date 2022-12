¿Por qué se ha desplomado a un tercio el número de mariscadores en A Coruña en solo 18 años?

En 2004, según datos del Gobierno, había 131 mariscadores a pie en la ría de O Burgo, pero actualmente, de acuerdo con el presidente de la agrupación del colectivo, Andrés Pena, solo suman 46. Es una caída del 65% de los recolectores de la ría en el tiempo que tarda un niño en alcanzar la mayoría de edad, pero para el propio Pena la explicación “está clara”: la bajada de la productividad por la contaminación de la ría, que precisamente estos meses está cortada al marisqueo debido a los trabajos para limpiarla. El descenso de tripulantes de las embarcaciones marisqueras también se nota, aunque es más somero: de 42 en 2005, el primer año para el que el Gobierno ofrece datos, se ha pasado a los “36 o 37” actuales.

Pena tiene ahora 59 años, pero lleva mariscando “desde los 15”, y explica que, durante las últimas décadas, la situación de los caladeros de marisco ha ido cada vez a peor, y, por tanto, esto ha ido arrastrando a la baja a los profesionales que viven de él. “Hay cada vez menos”, indica, pues “algunos se jubilan” sin reposición, y otros “lo dejan”, debido a la acumulación de lodos tóxicos. “Todo se fue deteriorando y cada vez hay menos producción”, explica, y la caída de profesionales viene de la falta de producto.

Antes de que la ría se cerrase, explica Pena, tan solo el 20% de la superficie de O Burgo era productiva y permitía que se desarrollase el marisco. Todo lo demás “es fango, sitios en los que no cría”. Y aunque siempre hubo polución, el presidente de la agrupación de mariscadores a pie denuncia que ha ido aumentado. “En los años 80 éramos 2.000 mariscadores en la ría”, recuerda Pena, y la situación medioambiental “estaba algo mejor”.

Pero añade que “hablando en plata, se echó mucha mierda” a las aguas. “Las fábricas, el matadero, todo iba para ahí, los Ayuntamientos iban a cañón libre, es un cúmulo de cosas y aguantó hasta que aguantó, se fue deteriorando. Si no se limpiase, desaparecería, no habría nada”, explica Pena, que sin embargo es optimista con respecto a que el adecentamiento ambiental de la ría traiga un repunte de los mariscadores. “No podíamos dar carnés porque no hay producción para nosotros”, explica, pero si mejora la situación del estuario y dado que ha habido “mucha mejora en el tema de vertidos, con fábricas que ya no están como La Cros”, confía en que “se aumente el colectivo”.

El dragado para limpiar la ría empezó este año, pero el proceso para hacerlo demoró una década, o más, según cuándo se empiece a contar. Un estudio encargado en 2012 encontró material contaminante en el 61% de la superficie del estuario, urgiendo a echar al mar o retirar centenares de miles de toneladas de lodos nocivos; otro proyecto de limpieza de principios de los 2000 nunca se cumplió. Además de los retrasos para poner en marcha el proyecto, que finalmente se pagará con fondos europeos, los mariscadores, que cesaron su actividad a principios de año, no cobraron las primeras compensaciones hasta el mes pasado, tras disputas entre el Estado y la Xunta para abonarlas.

Sin embargo, los que no se han detenido son los furtivos, y Pena advierte que “estamos llamando todos los días” para denunciar la presencia de mariscadores sin permiso en la ría. Según manifestó la Consellería do Mar a este diario en octubre, se ha notado un “cierto incremento” de recolectores ilegales porque los legales ya no están trabajando. Su presencia, afirma la Xunta, “ejercía un cierto efecto disuasorio, algo que ahora no ocurre”.

El Gobierno gallego, que defiende que combate el problema y que este es menor que en “años pasados”, culpó también a los “restos del poblado de A Pasaxe”, en las proximidades de la antigua Conservera Celta y del puente homónimo, que “facilitan la salida a los bancos marisqueros y complican el control” de los servicios de vigilancia.

Nuevo paro por A Pasaxe

Además de por el dragado, los mariscadores sufrirán un nuevo paro por las obras del puente de A Pasaxe. Según el proyecto para ampliar la infraestructura, elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y en el que figuran los datos de recolectores en 2004, los trabajos durarán “entre cinco y seis meses” y durante ellos no se podrá mariscar en una franja de unos 200 metros en torno al puente, pues afectarán a la “turbidez” del agua y a la concentración de metales pesados, como cadmio, plomo, cobre y mercurio.

El área afectada será de unos 41.274 metros cuadrados, el 2,7% de la ría, y las nuevas pilas del puente impedirán permanentemente trabajar en 179 metros cuadrados. El Gobierno estima que deberá pagar a los mariscadores unos 22.500 euros por el cierre temporal y otros 330 por la pérdida de terrenos. Pena indica que el colectivo que preside ha pedido una reunión con el Gobierno y con la Consellería de Pesca por esta cuestión, aunque no esperan tenerla antes de Navidades.