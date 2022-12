Martín García: “Mi deber como artista es traer al presente la música y la historia de los genios del pasado”

Este 2022 ha sido de vértigo para Martín García (Gijón, 1996). Más de 70 actuaciones en Asia, Estados Unidos y Europa. Recitales en el Suntory Hall de Tokyo y el Carnegie Hall de Nueva York. Desde muy joven se acostumbró a recibir premios y digerir elogios: el fruto de una vocación musical precoz y una formación rigurosa como pianista. Más de 25.000 espectadores lo han visto este año en su gira por Japón; mañana cierra 2022 ante las teclas en el teatro Rosalía (20.00 horas). Chopin y Rachmaninoff componen su repertorio.

Veinte de sus 25 años los lleva sentado ante los pianos.

Ha sido un poco de suerte, como todo en la vida. Porque mi hermano estudiaba piano cuando yo tenía 5 años y por tener los primeros profesores que tuve, que en las dos primeras clases vieron que tenía una habilidad particular para el piano.

¿Nació con don para la música?

No sé bien cómo llamarlo. ¿Un don para algo tan abstracto como la música? Es algo que sale de mí mismo, algo cercano a mi alma.

Es muy joven, pero ¿cómo advierte su evolución?

La evolución en el arte es compleja, se ve mejor con perspectiva. Con 5 años empecé a crear ideales y a los 15 ya supe que me quería dedicar a la música toda mi vida. Tenía esa ambición, miraba al futuro. He ido cambiando poco a poco, pero desde pequeño supe que tocamos música clásica para aprender las cosas que los genios sabían. Mi deber como artista es traer al presente la información histórica y música de los genios del pasado, dar eso a una audiencia que tiene ganas de darle un sentido al mundo. Y esta música puede dar sentido a parte de sus vidas.

¿Se cuida de que el éxito, el reconocimiento, no le hagan perder el sentido común?

El éxito no me cambia delante de un piano, estoy yo solo ante las 88 teclas. Si el éxito va a cambiar mi deber con el público, ¿qué sentido tiene mi trabajo?

¿No le abruma haber tocado ya en escenarios tan célebres?

A veces me siento sorprendido y no me creo que sea posible lo que me pasa, como tocar en Japón y ver que 2.500 personas están escuchando mi concierto. Intento que esto no tenga ningún tipo de interferencia con ese deber con mi audiencia. Impresiona estar en esos lugares, desde luego, pero me impresiona más al acabar de tocar, cuando dejo de pensar en lo que tengo que hacer.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado sus maestros?

Muchos. Me quedo con alguna frase: “No sobrepases tu capacidad de abarcar información”, en el sentido de que te centres en la calidad y no en la cantidad; y “toca quien eres”, es decir, no seas otro, no copies.

En Chopin va a basar parte de su concierto en el Rosalía. ¿Por qué él?

En Chopin estoy muy metido desde que gané el International Chopin Piano Competition el año pasado. Es de los más grandes compositores para músico solista, el epítome del humanismo.