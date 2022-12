Debate de la unión en la izquierda

Un manifiesto firmado por 22 ciudadanos, entre ellos activistas de distintos ámbitos, sindicalistas, músicos, médicos, economistas, representantes vecinales y trabajadores sociales, promueve desde hace unos días una candidatura “de unidad” de fuerzas de izquierda con la que concurrir a las elecciones municipales de mayo de 2023. La propuesta, que se dirige a las fuerzas políticas situadas a la izquierda del PSOE, encuentra la aceptación de Unidas Podemos y de Esquerda Unida, que expresan su “cercanía” con la iniciativa y celebran que surja “por parte de los vecinos y no de los partidos políticos”. Marea Atlántica, en cambio, se atribuye la existencia y el liderazgo de una “candidatura de unidad” vigente y es contraria a la aparición de una nueva plataforma política.

Para Isabel Faraldo, concejal no adscrita de Podemos en la Corporación municipal tras renunciar a integrarse en el grupo de Marea, por la que concurrió a las elecciones, el llamamiento a la unidad de la izquierda le causa “simpatía y cercanía”. “Se abre un escenario nuevo con un espacio común dirigido a la izquierda de verdad, no a la izquierda de centro. Le doy gran valor porque son esta vez los ciudadanos quienes proclaman el deseo de unidad, no los partidos, como ya hemos propuesto Podemos y Esquerda Unida”, resalta Faraldo, que sitúa su partido “muy cercano” a Sumar, la plataforma política liderada por la vicepresidente segunda del Gobierno y miembro de Podemos Yolanda Díaz.

En una línea parecida se expresa Carmen Armada, coordinadora de EU en A Coruña. “Es una buena noticia que la gente se exprese así, con una respuesta de unión que la ciudad necesita”, comenta, con el deseo de que Marea, a quien su partido y Podemos han invitado a unir fuerzas en las próximas elecciones locales, cambie, dice, de opinión y se sume a la iniciativa. Armada y Faraldo concurrirán a las próximas elecciones en una candidatura conjunta.

Marea, en cuyas listas de los dos últimos comicios tuvo integrantes de Podemos, insiste en que su formación ya está “consolidada” como “candidatura de unidad”. “Todo llamamiento a aglutinar voto en torno a la candidatura de Xan Xove y la Marea Atlántica será siempre bienvenido. Quien quiera incorporarse o reincorporarse al trabajo que hemos hecho en ocho años y que tantas cosas buenas dio a esta ciudad tiene sitio. No es necesario inventar una plataforma nueva en cada convocatoria electoral”, considera la coordinadora de la formación política.

El manifiesto de los 22 firmantes alude, sin dar nombres, a la designación de “una persona de consenso que sume a representantes de la sociedad civil” para encabezar esa deseada candidatura de unidad. Faraldo apunta que la elección tiene que estar “trabajada” y generar “acuerdo”. Armada defiende “dar voz a los ciudadanos” para determinar esa “figura de consenso”. “No hablamos de nombres, no es importante quién encabece esa unión de fuerzas. Podríamos dar un paso a un lado”, señala la coordinadora de Esquerda Unida.