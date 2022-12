“Fernán Gómez no tenía mal humor, pero no aguantaba las tonterías ni las ordinarieces”

El Ateneo Republicano de Galicia (Arga) organiza hoy un coloquio sobre la figura de Fernando Fernán Gómez en el que participarán su hijo, Fernando Fernán Gómez, el catedrático José Luis Castro de Paz y el programador de la Filmoteca de Galicia José Manuel Sande. Tras el coloquio, se ofrecerá el visionado de la cinta La vida por delante. En la sede Afundación a las 19.30 horas.

Comisarió una exposición sobre su padre, El viaje a todas partes, donde se solapaban todas sus facetas: dramaturgo, director, actor, guionista, escritor. ¿En cual se sentía él más cómodo?

A él lo que más le gustaba era escribir, y lo cumplió. Escribió y dirigió mucho cine, que también le gustaba mucho. La verdad es que hizo muchas cosas y todas bien, trabajó muchísimo a lo largo de toda su vida, y siempre bien, aunque esté mal que yo lo diga.

De él ha trascendido su potencia creadora y su capacidad para hacerlo todo, pero también su carácter un poco especial. ¿Quedó alguna faceta de su carácter sin darse a conocer al gran público?

La faceta de su carácter que ha trascendido ha sido su mal humor, pero él no tenía mal humor; lo que no aguantaba eran las tonterías ni las ordinarieces de los demás. Él era una persona de lo más amable que ha podido haber, cariñosa en extremo, amigo de sus amigos y que quería muchísimo a quien quería. No tenía odio hacia nadie. Lo que pasa es que había veces que le tocaban las narices, y entonces él respondía. Se protegía un poco de los demás.

¿Cree que no le hace justicia esta visión de su personalidad?

No, para nada. Parte de la culpa los tenéis vosotros, los de vuestra profesión, porque habéis insistido e insistido porque era una cosa recurrente, pero para nada tenía mal humor.

José Luis Alonso de Santos, en el prólogo de El viaje a ninguna parte, dice que Fernán Gómez le daba a todo lo que tocaba un toque personal. ¿En qué se percibía esta impronta?

Supongo que siempre impregnaba todo lo que tocaba de una cuestión personal, llevándola a su terreno. Este libro trata de la vida de sus congéneres, de sus colegas, de los actores. Toda su obra está impregnada de si mismo, en toda su obra hay un toque autobiográfico, y en todas sus películas hay mucho de autobiografía.

De autobiografía y de retrato de la época. Ahí está La vida por delante, la película sobre la que hablarán en el coloquio. Un filme al que siempre se le achacan visos de actualidad.

La vida por delante es una película que cuenta perfectamente cómo era la vida en aquel momento, y lo que era la vida para una pareja joven y recién casada, lo que se les avecinaba y las dificultades que tenían, que yo creo que siguen siendo las mismas. Esto se puede extrapolar a 60 años de distancia. Los problemas siguen siendo los mismos para una pareja joven: la vivienda, comer, seguir acabando su carrera, encontrar un trabajo... al final, todo esto sigue siendo lo mismo.

Quizá sería bueno revisionar esta cinta para todos aquellos que creen que cualquier tiempo pasado fue mejor.

Desde luego. Para nada cualquier tiempo pasado fue mejor. Creo que salvando las diferencias que existen en los 70 años que separan esa película del tiempo actual, es exactamente igual. La gente lo que quiere es un trabajo, poder vivir tranquilo con su pareja, tener hijos si quieren y realizar una vida sencilla, sin mayores problemas. Lo normal es justo lo contrario, tener problemas y que no todo se desarrolle tranquilamente en tu vida.

¿Qué enseñanza puede sacar una pareja joven del siglo XXI de la vivencia de los protagonistas de La vida por delante?

De todo se saca siempre una enseñanza. Esta pareja, al final, terminan teniendo trabajo los dos, aunque sean con unas dificultades económicas muy grandes, igual que hoy. Creo que los jóvenes pueden sacar muchas enseñanzas.

Al final hay espacio para la esperanza. ¿Era este el mensaje que Fernán Gómez quería transmitir?

Pienso que sí. Era una imagen de que se vivía mal en este país, pero hoy se sigue viviendo igual de mal. Siempre hay con quién compararse. En aquel momento era con Francia y con Italia, hoy nos comparamos con Suecia y con Noruega. Sigue estando todo peor que en esos sitios.

A Fernán Gómez le llamaban el camaleón por la cantidad de facetas que desarrollaba. Una especie de hombre del renacimiento. ¿Hay alguna figura homologable hoy?

Creo que no ha habido muchos personajes como mi padre. Desafortunadamente para España, no ha habido mucha gente con grandes capacidades y aptitudes para hacer cosas. Mi padre las ha tenido.