El BNG insta al Concello a aprobar un nuevo modificativo de crédito “con máxima urgencia” para acometer las inversiones pendientes y no dejar sin fondos a las entidades que dependen de convenios municipales. El candidato a la alcaldía, Francisco Jorquera, y la concejala Avia Veira juzgan que “ya no tiene sentido que el Gobierno local presente un proyecto de presupuestos”, debido a que la inminencia de las elecciones municipales ya no dejaría margen para ejecutarlos, lo que será competencia, valoran, del próximo Gobierno, “que el BNG aspira a liderar”. En su balance anual, la formación considera que el Ejecutivo falló en “los mínimos” y “no atendió las necesidades reales” de los coruñeses.