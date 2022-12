Cecebre se recupera con la lluvia del último mes tras rozar mínimos históricos

Las lluvias del último mes han ayudado a mejorar la situación del embalse de Cecebre, donde el nivel del agua ha alcanzado una ocupación del 60,66%, según el último boletín hidrológico publicado por Augas de Galicia. La presa que abastece los grifos de la comarca se recupera y vuelve a rozar los niveles de agosto después de dos meses muy complicados en los que se entró en situación de prealerta por sequía. Esto afectó a los municipios de Abegondo, Arteixo, Bergondo, Cambre, Carral, Cerceda, A Coruña, Culleredo, Oleiros, Oza-Cesuras y Sada.

Cecebre abandona así una etapa difícil en la que estuvo cerca de la sequía de 2017, cuando el nivel del agua cayó hasta el 35,16%. El peor momento de este año fue en octubre. La falta de lluvias, las altas temperaturas e incluso la afluencia de turistas que multiplicó el consumo de agua fueron algunas de las razones por las que el nivel del agua del embalse cayó en picado, pasando de una ocupación del 91,8% en mayo al 38,01% de octubre.

En cuanto ese nivel bajó del 50%, Emalcsa encendió todas las alarmas e informó de que su plan B sería extraer agua del lago de Meirama, en el valle de As Encrobas, para garantizar el abastecimiento de A Coruña y su área metropolitana. No fue necesario activar este protocolo, aunque los niveles fueron críticos, por debajo del 40%. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntaban a un otoño seco y cálido. Se cumplió sobre todo al principio, en septiembre y octubre, los meses más duros para Cecebre. Las lluvias de noviembre, aunque llegaron tarde, permitieron aliviar la situación. El mes empezó con el embalse al 50% y acabó con 13 puntos más. Diciembre, de momento, no ha permitido que el nivel del agua subiese más pues aunque hubo temporal de viento, las lluvias fueron escasas, por lo que la ocupación se mantiene en el 60,66%. Son dos puntos menos que cuando empezó el último mes del año.

Los números están lejos de los de mayo, cuando el embalse estaba prácticamente lleno, pero son muy parecidos, e incluso mejores, que otros diciembres. El año pasado, la ocupación era del 62,3%, apenas dos puntos más que ahora y casi igual que en 2019. Subió al 63% en 2020 y alcanzó el 64% en 2018. Lo peor fue en 2017, como ocurrió en verano, pues la sequía más dura de la última década se notó al finalizar el año, con un nivel de agua del 46%, muy inferior al actual.

La situación, sin embargo, no afecta a los ciudadanos de A Coruña y su área metropolitana, aunque las autoridades sí recomiendan mantener las medidas de contención, ahorro y sensibilización en el consumo de agua.