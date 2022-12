Concello y promotores admiten a los vecinos que las obras en Someso no han comenzado

Los vecinos del polígono de Someso, concretamente la zona correspondiente al Sector 7, llevan cerca de dos años viendo pasar camiones con tierra hacia las numerosas parcelas sin edificar que componen el barrio. Un movimiento que los residentes achacaron al inicio de las obras de urbanización de la zona, un proyecto aprobado en 2020 y que deben costear y acometer los promotores del polígono, y cuya primera fase, que debía estar completa en 11 meses, recogía el movimiento de tierras para rellenar las parcelas.

Esta misma semana, dos años después de la entrada de los primeros camiones, los vecinos recibieron, durante una reunión con representantes de la junta de compensación y del Concello, la noticia de que las obras de urbanización del barrio en realidad nunca llegaron a iniciarse. “No está ni empezado. Nos explicaron que los promotores llegaron al acuerdo con la empresa adjudicataria de las obras para que fuese llevando tierra para cuando se empezase la obra”, explican las representantes de la plataforma Sector 7- Recinto Ferial, Lucía Fernández y Vanesa Rey. En dicha reunión, les informaron de que el proyecto arrancará finalmente en la última semana de enero o en la primera de febrero, con una fase inicial que se basará en delimitar qué parcelas son de titularidad municipal y son, por ende, objeto de urbanización, y cuáles están en manos de particulares, que tienen la obligación de adecentarlas para que no interfieran con la viabilidad de los trabajos de acondicionamiento.

Desde el Concello aseguran que la junta de compensación se comprometió a cumplir los plazos dados a los vecinos y que la demora en la puesta en marcha de las obras se debe a “problemas financieros”. Una promesa que para los residentes, hartos de esperar, llega tarde. Denuncian problemas de limpieza, iluminación deficitaria y mal estado del entorno del polígono. Aseguran que los operarios municipales de limpieza omiten el barrio en sus recorridos. Fuentes municipales confirmaron en su momento a este periódico que no pueden dotar de esos servicios al polígono hasta que los promotores vayan urbanizando y cediendo parcelas al Concello, algo que todavía no ha sucedido. Los vecinos apelan a la sentencia que obliga a los promotores a completar la urbanización y que habilita al Concello para expropiar sus derechos en favor de la junta de compensación si esta incumple sus obligaciones.

“El Concello tiene obligación de limpiarlas. La sentencia dice que si la junta de compensación no realiza las obras, el Concello puede expropiar los derechos y luego pasar factura a los promotores, porque las parcelas son de su titularidad”, recuerdan las vecinas. Los residentes denuncian, además, que el vial y la acera ya son titularidad del Concello y que, a diferencia de las parcelas, estas sí están recepcionadas, por lo que no entienden que no puedan disfrutar de servicios municipales como la limpieza viaria. “No estamos pidiendo nada más que que se encarguen de adecentar lo que es la calle: la acera y el escalón entre aceras. Ellos ya tienen la titularidad, está entregado, y no hacen nada. Vimos a la barrendera una sola vez y al preguntarle nos dijo que no barría la acera de enfrente porque no le corresponde. ¿Tenemos que ir plumacho por plumacho preguntando si es público o privado?”, lamentan.