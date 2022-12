La primera presidenta mujer de Acotrades: “Faltan camioneros por el coste del carné”

Lucía Loureiro es transportista de tercera generación, propietaria de Transportes Logísticos Herculinos y, desde la semana pasada, presidenta de la Asociación Coruñesa de Transportes Discrecionales y Especiales (Acotrades), una organización de empresas de camiones de la que fue vicepresidenta durante años.

La asociación existe desde 1979. ¿Es la primera mujer presidenta?

Sí. Yo llevo en el transporte desde 1995 y casi desde el principio dirigiendo la empresa; yo creo que era algo que llamaba la atención antes que ahora, ahora ya somos muchas gestionando. Lo veo normal, tenía que suceder tarde o temprano.

¿Cuáles son sus objetivos?

Recuperar la labor asociacionista, que estos años se dejó un poco de lado porque teníamos otras prioridades, además de seguir captando socios y ofreciendo cursos y apoyos.

¿Qué se dejó de lado?

Las asociaciones tenemos el problema de no saber vender nuestros logros. Quiero explicarle al asociado lo que hacemos a nivel regional, estatal y europeo, para que vea que la asociaciones valen para algo, no es un sitio solo para hacer un curso o una gestión. Las medidas que se han aprobado este año son gracias a las asociaciones.

Uno de los problemas del sector fue el incremento del gasóil, y una de la medidas que se implantó fue repercutirlo en los clientes por ley. ¿Se está cumpliendo?

Sí, está siendo efectiva, y está habiendo inspecciones por parte de las comunidades autónomas para que se cumpla esta medida, y también la de no trabajar por debajo de costes y la de que el pago no se efectúe a más de 60 días. Ya no es que tengamos que denunciarlo nosotros, se está inspeccionando de oficio.

¿Y las empresas de la comarca ponen problemas?

Para nada. La inmensa mayoría no. En cuanto te pueden sancionar, todos aprendemos.

El transporte realizó un paro general este año y otro abortado. ¿Cómo está el sector ahora mismo?

Fastidiado. El transporte es el primero en notar cuando la economía va bien o mal, y lleva tiempo notando que estamos en el segundo caso. No está habiendo trabajo, no se están moviendo mercancías al nivel que se tendrían que mover. Noviembre y diciembre no están siendo meses de trabajo. Y si no movemos mercancía es que nuestros clientes no están vendiendo.

¿Se nota en algunos sectores en concreto?

No, es en todos los sectores.

¿Cuántos asociados tienen actualmente y cuál es su perfil?

Somos unas 200 empresas de transporte, la inmensa mayoría en A Coruña y zonas limítrofes, aunque tenemos gente en Santiago o Boiro... Aproximadamente el 60% son autónomos, con uno o dos camiones.

¿Estos tienen más problemas que las empresas más grandes ante la falta de trabajo?

Esto lo lleva mejor el que tiene la estructura de costes definida, clientes que pagan lo que corresponde... No depende de ser grande.

Acotrades ofrece servicios como ayuda legal, compra de suministros o cursos. ¿Tiene planeado implantar alguno a mayores, ahora que es presidenta?

Se está planificando diversificar más los cursos. Ahora hacemos solo algunos muy específicos, y queremos buscar otros que sean atractivos para el sector. Y más cosas.

¿Faltan conductores en la zona de A Coruña?

Sí, sí.

¿A qué se achaca?

A que el carné es hiper-mega-caro. Sale por 3.000-4.000 euros. En otros sectores la formación está bonificada, pero en el nuestro la formación es el carné y es prohibitivo. ¿Quién lo saca? Los que tienen vocación por el transporte, pero para hacerlo como salida laboral... Hay que meter mucho dinero antes.

¿Tienen alguna queja sobre la movilidad en la comarca?

Mi queja es que cada vez hay menos sitios para los camiones, cada vez es más complicado que entren. En los polígonos se están haciendo accesos y aparcamientos solo para turismos. En Morás, pasas por la avenida principal y hay aparcamientos a ambos lados, pero no se puede meter un camión por culpa de las aceras que hicieron.

¿Y en los polígonos más antiguos, como Agrela o Pocomaco?

¡Igual, no hay sitio para aparcar un camión! Lo normal es que el camión vaya a dormir [quede aparcado] al cliente, pero eso en A Coruña es inviable. En Bergondo, en el Espíritu Santo sí, ¿pero en Agrela dónde aparcas? En el polígono de Sabón, ni de coña, porque en la avenida principal hicieron carriles y aceras y el aparcamiento se acabó.

¿Y qué se hacen los chóferes?

Se quedarán en Coirós o en la gasolinera de la autovía, no les queda más remedio, a media hora del centro de descarga que se perderá de su jornada laboral al día siguiente.