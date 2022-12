“¿Vienes a cobrar la millonada?”

“No es mal perder, es que lo de la lotería ya fue. Hoy [por ayer] no es día de celebrar nada ya”, decía ayer una clienta de La Diosa de la Fortuna, que se molestó cuando otros que, como ella, estaban a la fila esperando a ser atendidos, quisieron posar y aplaudir a las loteras Cristina García y Mar Sánchez, que habían repartido el premio Gordo de la Lotería. En la calle Barcelona, en el Agra do Orzán, la mañana era más o menos como cualquier otra, en el Pikas —que está enfrente de la administración de lotería que despachó por ventanilla más de un centenar de décimos del 05490— hubo un poco más de lío que otros días, alguna que otra resaca que hubo que atender, igual que en El 17, el bar que está al lado de El Gaucho Díaz, en O Temple, que cerró su persiana por descanso del personal hasta 2023.

En la cola para comprar décimos de El Niño, para cobrar pedreas o para probar suerte con La Primitiva o el Euromillones, algunas clientas se preguntaban unas a las otras si habían bajado “a cobrar la millonada” y todas se reían porque sabían que, entre las agraciadas, ellas no estaban.

Pero el barrio es así, y salvo raras excepciones, los vecinos se alegran de todo lo bueno que le pase al de la puerta de al lado, al del bar de enfrente o al que acaba de llegar y está echando raíces. A despedirse y a felicitar al lotero y las loteras de La Diosa de la Fortuna fue ayer uno de los clientes habituales, que les dijo que se iba “a Cabo Verde a tomar el sol”.

“Después del sorteo de Navidad, la gente viene a cobrar los premios, a cambiar para Reyes y son días de mucho trabajo para nosotros, y ahora, con más ilusión si cabe”, confesaba ayer Cristina García, que aseguraba que, durante la mañana, más clientes habían ido por la administración para darles las gracias por haberles dado el 05490 pero también que habían tenido que soportar algún que otro enfado. “Hay las dos caras. Hay gente que nos pregunta por qué no se lo dimos a ellos, pero nosotros no sabemos cuál va a tocar. Además, era un número que mucha gente rechazaba porque empezaba y acababa en cero, porque era un número bajito, un 90... No era un número bonito, así que, ¡qué vivan los feos! que también tocan”, relataba ayer García, que defiende estos números menos atractivos.

“Tantas horas de cola en Doña Manolita y mira dónde estaba Doña Manolita, estaba aquí”, decía ayer en la cola uno de los clientes.

A pesar de que la lluvia de millones —unos 180 millones de euros entre A Coruña y O Temple— podría empezar a notarse ya justo al día siguiente, no lo hizo. En la calle Barcelona los comercios apuntaban a que el día estaba siendo tranquilo, incluso Izabel, que es vendedora de la ONCE, comentaba que, si bien justo después del sorteo se notaba la euforia en la calle y las ganas de seguir jugando, ayer había bajado el ánimo a un viernes cualquiera. A Montse tampoco le llegaron ayer los compradores con las manos llenas a su puesto del mercado de As Conchiñas; en el mostrador tenía rapes, rapantes y centollas, pero ninguno de los agraciados con el premio Gordo había ido por la mañana a hacer una compra extraordinaria. “Mañana [por hoy] es un día de más trabajo y más pedidos”, decía ayer, esperando a que a los agraciados les gustase el pescado. En el ascensor de la plaza, un matrimonio comentaba que había comprado lotería en la administración de la calle Barcelona, que había visto el número, que entraba dentro de lo que buscaban, porque ella quería un “número bajito”, pero que, finalmente, no lo compraron. “Y me acordaba del número, pero...”, decía ayer ella. Como este matrimonio, muchas otras personas tuvieron delante el décimo, pero no se lo llevaron a casa y el jueves lo lamentaron amargamente. Uno de los clientes de El 17 no perdía la esperanza de que, igual que les pasó a sus vecinos que ayer por la mañana aún dormían, a él le tocase la lotería “el año que viene”.

“La sensación el día del sorteo fue increíble, creo que, dentro de lo que es la profesión, dar El Gordo es a lo máximo que se puede aspirar, además, tanta cantidad y tanta gente conocida. Nosotros no tenemos ningún décimo premiado, pero repartimos la suerte, que es de lo que se trata. Nuestra suerte es dar el premio”, admitía ayer Cristina García, que comparte el negocio con su hermano José Luis que, ayer, también se afanaba en atender a sus clientes y, quién sabe si, también futuros millonarios.