La Asociación Down Coruña tiene a la venta sus calendarios solidarios para el año 2023 cuyos protagonistas, en esta ocasión, son las personas que trabajan en el Quiosco Down Experience, situado en la plaza de Ourense. La entidad promueve desde hace varios años esta iniciativa de sensibilización y acercamiento a la sociedad de las personas con Síndrome de Down con el objetivo de seguir reivindicando la diversidad y la inclusión.