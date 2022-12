El Centro Liceo La Paz celebró el pasado viernes 23 la graduación de la promoción del 2020, que no pudo celebrarse en su momento debido a las restricciones sanitarias. Fueron dos los intentos de homenajear a estos alumnos y alumnas, pero la evolución de la pandemia siempre recomendaba precaución. La tercera fue la definitiva, y 54 alumnos, deseosos de volver a reunirse, asistieron a la cita. Al acto acudieron las directoras, Mª Luisa Pérez-Roca Fernández y Teresa Fiaño Fraga, el Director Martín López Álvarez, la jefa de estudios Élida García Vilariño, el coordinador de Bachillerato Javier Fernández Vázquez, Gema Brun Pintor, en representación del AMPA, y el resto de sus profesores. La exalumna Nuria Rodeiro Rodríguez intervino con un emotivo discurso, y a continuación, la exalumna Carolina Sanmartín Esteban y el profesor David Ferreiro interpretaron el tema I don’t want to miss a thing.