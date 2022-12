Desencuentro entre Concello y Xunta para prorrogar la bajada estatal del bus urbano

El Gobierno central ha anunciado varias medidas anticrisis, entre las que se encuentran la supresión del IVA en productos de alimentación básicos, como pan y verduras, y la prórroga del descuento del 30% en el billete de autobús urbano e interurbano. Pero también hay partes negativas: se elimina el descuento general de 20 céntimos por litro en los carburantes y las entidades locales y gobiernos autonómicos que quieran mantener la rebaja en el bus deberán ampliar el descuento al 50%. En este último apartado mantienen un encontronazo Concello y Xunta. La alcaldesa, Inés Rey, mandó ayer una carta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para que el Ejecutivo autonómico asuma el 20% extra para mantener la bajada estatal del bus urbano, ya que el Concello asume los descuentos del bonobús, que no entran, según el Ejecutivo local, en el cálculo para lograr la rebaja estatal. Fuentes del Gobierno gallego señalan que A Coruña tendrá que aportar “fondos propios o pedir ayuda a la Diputación”, aunque esta última no tiene obligaciones en este ámbito. La Xunta defiende que ya tiene que hacer frente a la rebaja del bus interurbano para llegar a la bonificación del 50%. Fuentes del Ejecutivo autonómico insisten en que, además, “ya financia el 76% del coste del transporte interurbano de su competencia en las 127 concesiones”. El Concello asegura que analiza qué salida buscará en caso de que persista la negativa autonómica.

Otros descuentos

El del bus no es el único descuento anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que genera polémica. Placeras aplauden la eliminación del IVA en alimentos básicos, pero los vendedores de carne y pescado también exigen rebajas. El final del descuento del carburante está generando colas en las gasolineras de la ciudad, en la que los clientes hacen muchas preguntas sobre ello.

Antolín Paniagua: "Estos días estamos a tope y nos preguntan todo el rato por el descuento"

Basta con pararse cinco minutos ante una gasolinera para comprobar que hay más clientes que nunca. ¿El motivo? El 1 de enero se elimina el descuento general de 20 céntimos por litro en los carburantes, que seguirá para transportistas, agricultura y pesca. “Estamos a tope, no paramos, y nos preguntan todo el rato por el descuento y qué va a pasar”, explica Antolín Paniagua, de la gasolinera de la calle de la Torre. Reconoce que en estos últimos días tienen “más gente” que habitualmente. “A los clientes les preocupa porque era buen descuento. Si llenaban el depósito se podían ahorrar sobre 13 euros. Es bastante”, analiza, y recuerda a sus clientes que Repsol “mantendrá un descuento de 10 céntimos”.

Ángela Barrán: "No tiene sentido que el pescado siga con el IVA al 10%, que lo rebajen a la mitad"

Hay alimentos que se quedan fuera de las medidas de ahorro del Gobierno central, como el carne y el pescado. La placera Ángela Barrán no entiende esta decisión: “No tiene sentido que el pescado siga con el IVA al 10%, deberían rebajarlo, por lo menos, a la mitad”. Entiende que haya que “discriminar” y que no se puede aplicar la rebaja a todo, pero recuerda que el pescado fresco “forma parte de la dieta Mediterránea y no se puede equiparar a otros artículos de lujo”. “Entiendo que no bajen el marisco, pero en el pescado deberían hacerlo”, reclama.

Marían Burguillos: "Esto se va a notar y nos va a ayudar a promocionar productos como el queso"

Marián Burguillos asegura, desde un puesto ubicado en la plaza de San Agustín, que la eliminación del IVA en alimentos básicos anunciada por el Ejecutivo central “se va a notar” en el bolsillo del cliente. “Ahora, el queso tiene un IVA del 4%, así que va a estar más barato. Eso es algo muy bueno”, comenta la vendedora de quesos y huevos, que cree que esta nueva medida trae consigo más cosas positivas. “Nos va a ayudar a promocionar productos como el queso, porque no tendrá IVA y además es un producto muy bueno”, detalla la placera, que opina que es importante que se ayude a rebajar el precio de la cesta de la compra.

Sonia María Lema: "En el pan no sé si se notará mucho, pero la medida tendría que durar más tiempo"

El pan y la harina son algunos de los productos que dejarán de tener IVA tras la medida anunciada por el Gobierno central. La panadera de San Agustín, Sonia María Lema, aplaude esta iniciativa, aunque cree que “tendría que durar más tiempo” ya que, por ahora, estará en vigor hasta junio. “En el pan no sé si los clientes lo notarán mucho porque no son precios muy altos”, apunta, a la vez que protesta por la subida de otros productos “como las bolsas” en las que va el pan. “Durante todo el año ha subido el precio de todo y en varias ocasiones”, lamenta.