Achégase xa a transición do vento forte á chuvia intensa.



Sucederá en breve no oeste da Coruña e irase estendendo progresivamente ao resto de Galicia.



Vemos nos últimos rexistros de vento como aínda os refachos son moi fortes, pero no radar asoma a fronte con ecos intensos⚠️ pic.twitter.com/RMgX2pUrPc