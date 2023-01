La Kings League, el experimento futbolístico de Piqué, Ibai y varios creadores de contenidos y retransmitido por Twitch, se estrenó el domingo 1 y vivió uno de los momentos culmen de su primera jornada con un gol del exdeportivista Joan Capdevila. Los equipos están conformados por exfutbolistas de élite y jugadores desconocidos y el lateral de Tàrrega fue rechazado por Ibai Llanos y su Porcinos FC y acabó fichando por el equipo de The Grefg, el Saiyans. El domingo hizo el 3-2 que haría la diferencia ante el conjunto del vasco y lo celebró llevándose el dedo a la boca para, de manera jocosa, mandar callar. No es el único ex del Dépor en esta liga. Le acompañan Lopo, Joan Verdú e Ibai Gómez.