Chichi Campos, Pedro Costa y el inventario de Luis Seoane, protagonistas en la fundación

La Fundación Luis Seoane afronta el año 2023 con varios retos, uno de ellos, seguir avanzando en la configuración del listado general o inventario de las obras del artista gallego, después de que un informe interno de la entidad pusiese en duda la autoría de 18 de las 26 obras que se expusieron en el Museo Ramón María Aller de Lalín en enero de 2020.

La entidad prevé realizar varias actividades durante este año relacionadas con la elaboración de este inventario, como jornadas de análisis y divulgación de las labores realizadas por los expertos que conforman la comisión encargada de realizar este listado; la recopilación de estudios, ponencias y documentos realizados durante el año y la edición de una publicación anual en la que se recojan las piezas catalogadas y aportaciones documentales a la obra de Seoane.

La programación de la fundación para este ejercicio cuenta con una muestra de Xulio García Rivas, Mancial de sombras, en la que experimenta con la tinta china y aguada sobre superficies como la tela y el papel. También se podrá ver el trabajo Redes do país, de Antje Schiffers, que profundiza en el rural para encontrar puntos en común en varios países europeos, como la despoblación.

Para celebrar los setenta años del nacimiento del artista Xesús Chichi Campos, la Fundación Luis Seoane contará con el proyecto Xesús!!! Setenta anos de Campos!! el proyecto pretende recoger la mayor parte de la obra del artista, así como un documental con reacciones a las personas que conocieron su obra, tanto sus dibujos como guiones televisivos y su particular personalidad. La programación de 2023 incluye también Canción de Pedro Costa, que es la primera exposición que adopta una perspectiva concreta sobre la obra del cineasta centrándose en el rostro, la voz y la canción como señales particulares de cada persona. Cinco de las obras que se presentan fueron diseñadas ex profeso por Pedro Costa para este proyecto coproducido con el Centro Lana Virreina de Barcelona y la Fundación Luis Seoane. Paralelamente a las exposiciones, la entidad tiene ya en agenda otras actividades relacionadas con el Año Picasso, como las jornadas que coordinará Rosario Sarmiento sobre Picasso y sus mujeres, sobre la influencia que han tenido en su producción artística. No será la única en la que la obra del pintor malagueño estará presente, ya que, durante la tercera edición del Congreso Internacional de Educación Artística —que se celebra cada dos años— se incluirá una línea de investigación sobre la influencia que ejerció Picasso en la obra de Seoane.

Se mantendrán también otras actividades como Somos o que lemos. Pensamentos urxentes, que coordina Javier Pintor, y que lleva a la sede de la Seoane cada mes a un autor para hablar sobre su obra y sobre su proceso creativo; también el arquitecto Carlos Pita organizará charlas sobre “la arquitectura desde la crítica”. Y el Grupo de Estudos da Fundación Luis Seoane mantendrá su actividad tanto pública como de puertas para adentro durante este año. En sus sesiones profundizará sobre el tema Transición ecosocial e desexo. Y Alberto Cartón realizará una actividad sobre paisaje y territorio.

La fundación mantendrá también su oferta para familias, con un programa de teatro centrado en textos de Luis Seoane; con la reinterpretación de sus obras de la mano de otros artistas para despertar la pasión por las artes de niños de más de doce años; y también las jornadas Reinicio, en las que la población migrante es la protagonista. Y vuelve, aunque renovado, el proyecto Nenoarquitectura, que implica a los más pequeños en la construcción de proyectos.

No faltarán tampoco, en la programación de este año, las exposiciones del Festival de Fotografía de A Coruña (FFoco), que tienen en la Seoane su sede —las instantáneas de esta edición pueden verse todavía hasta el 8 de enero— y las actividades del festival de cine periférico S(8) y de Intersección, que llega a su sexta edición en 2023. El Proyecto Canal Seoane también se mantendrá, con la creación de contenidos radiofónicos, coordinado por el profesor Alejandro Pan y por el presentador Antón Lezcano.