Mercado de Monte Alto: Mudanza a la espera sin salir del barrio

La plaza Indalecio Prieto tiene vallas metálicas, bloques de hormigón y caseta de obra desde hace unos días. En esta zona, donde se encuentran las dependencias municipales de Urbanismo, se instalarán durante un periodo de más de dos años los placeros del mercado de Monte Alto, ubicado en la plaza del mismo nombre, que será sometido a una reforma integral. Quien más quien menos está preparado para la mudanza, pese a desconocer aún la fecha en la que dejarán Monte Alto para desplazarse a Indalecio Prieto y comenzar una nueva etapa en su actividad comercial.

“Aquí seguimos, esperando, y ojalá que no sea mucho tiempo. Porque algunos no queremos que la campaña de Carnaval nos pille en mitad del traslado, ya que pasarán unos días entre que terminemos aquí antes de abrir los puestos allá”, cuenta una veterana placera de Monte Alto, con tres décadas de trabajo en el lugar.

Pero no todos los que comparten mercado se moverán unos 500 metros para seguir atendiendo a sus clientes. Una docena de puestos, incluidos dos locales del exterior que no son de alimentación, se mudarán a la plaza Indalecio Prieto; el resto no: hubo quien se cambió de mercado municipal y también quien prefirió quedarse en la misma zona del barrio, junto a la plaza de Monte Alto pero instalado en un bajo comercial porque no le compensa probar en otro lugar.

“Hay quien no quiere alejarse de sus clientes. Y hay clientes que no están dispuestos a desplazarse a otro lugar más alejado de sus casas. Igual al principio sí, pero más adelante veremos...”, cuenta la misma placera, que sí recogerá las cosas en Monte Alto para instalarse en el mercado provisional de Indalecio Prieto en las próximas semanas.

Fuentes municipales apuntan que la instalación del mercado provisional formaba parte del contrato de reforma de la plaza de Monte Alto, adjudicada el pasado mes de septiembre por 10,4 millones tras un largo proceso que pasó por tres gobiernos locales y en el que se el primer concurso quedó desierto por la renuncia de cuatro empresas debido al incremento del coste de los materiales. La UTE Prace Servicios y Obras e Xestión Ambiental de Contratas asumirá finalmente la obra, que casi triplicó el presupuesto inicialmente previsto.