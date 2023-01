Movilidad en A Coruña: Aire más limpio sobre el asfalto

Este viernes, 6 de enero, la ciudad señalizará sus dos primeras ZBE, zonas de bajas emisiones. La Marina y la Ciudad Vieja tendrán esta denominación. En teoría, una ZBE es una “área en la que el acceso a determinados vehículos está restringido debido a sus emisiones”, según define el Ministerio para la Transición Ecológica, al tratarse de “medidas pensadas para mejorar la calidad del aire”. Pero A Coruña no limitará la circulación en estas zonas, asegura el Concello, dado que “ya estaban restringidas al tráfico de vehículos”, por lo que seguirán transitando los mismos que hasta ahora tiene permiso: transporte público, coches de residentes y carga y descarga de 6.00 a 11.00 horas. La activación de las ZBE, que la ciudad y más de un centenar de urbes españolas aplicarán con retraso —por ley deberían haberlas tenido antes del 1 de enero las 149 del país con más de 50.000 habitantes—, supone la implantación de un nuevo sistema de control del tráfico urbano que se explica a continuación.

¿Por qué y para qué se implanta una ZBE? La entrada en vigor de la ley de cambio climático y transición energética, aprobada en 2021, conlleva la creación de las zonas de bajas emisiones. Se trata de áreas delimitadas dentro de las ciudades con población superior a 50.000 habitantes donde se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos contaminantes para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire. La memoria del proyecto de creación e implantación de ZBE promovido por el Gobierno local de A Coruña señala que sus funciones son: “Reducir la contaminación ambiental, preservar y mejorar la calidad del aire y la salud pública, disminuir los niveles de contaminación de la ciudad hasta los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y cumplir los valores límite de calidad del aire legalmente establecidos”.

¿Circulación restringida o no? La responsabilidad de definir qué vehículos pueden entrar en la ZBE y cuáles no recae en los ayuntamientos, indica la ley, que incluye directrices comunes que apuntan a restringir la circulación a los coches que no tengan el distintivo o etiqueta ambiental que los señala como menos contaminantes en función del carburante que utilizan. A Coruña, con condiciones medioambientales menos problemáticas que ciudades más grandes, ya avanza que en sus zonas de bajas emisiones ni restringirá el tráfico ni segregará la circulación por tipo de combustible.

¿Qué ZBE tendrá A Coruña? La Marina y la Ciudad Vieja, para empezar. Cuando el Gobierno local informó por primera vez de las ZBE dijo que su implantación se hará en dos áreas en dos fases, según recoge el proyecto municipal. La primera área cubre Monte Alto, Ciudad Vieja, Pescadería y Ensanche, en donde se identifican zonas de “especial protección” como los entornos escolares, hospitalarios y las residencias de ancianos. La segunda área, para una segunda fase, llega hasta Riazor y San Roque en un extremo y a Cuatro Caminos en otro, alcanzando también el Agra do Orzán, Sagrada Familia y parte de Os Mallos, con la ronda de Outeiro como límite geográfico. De lo que ahora informa el Concello es de la señalización de dos zonas: la Ciudad Vieja y la Marina, donde “no habrá cambios en la accesibilidad”, por lo que podrán seguir circulando buses urbanos, taxis, bicicletas, vehículos de carga y descarga y coches de residentes; los no autorizados serán sancionados si transitan por estas zonas, como hasta ahora.

¿Cómo se controlará el tráfico en las ZBE? La implantación de estas zonas en la ciudad pondrá en funcionamiento un sistema de control de la circulación con distintas herramientas tecnológicas con los fines de mejorar el tráfico y reducir la contaminación. Este sistema se articula a través de cinco proyectos, la mayoría adjudicados y en proceso de instalación; el Concello ha gastado más de seis millones de euros en estos proyectos, parte de la financiación con fondos europeos Next Generation.

¿Cómo mejorará el tráfico en la ciudad? Sensores y radares monitorizarán gran parte de la movilidad en tiempo real para proporcionar mejores soluciones tanto a los conductores como a los agentes de la Policía Loca. Se controlarán las zonas peatonales reguladas y de carga y descarga mediante un equipamiento para el control del acceso restringido (con once nuevas cámaras en la Ciudad Vieja y cinco aparatos renovados en la Marina). Habrá cámaras de lectura de matrículas y paneles de información variable para controlar los accesos. Una asistencia técnica permitirá consultar la movilidad en la ciudad para predecir la evolución de la contaminación atmosférica e identificar itinerarios alternativos de circulación y zonas de aparcamiento. Y una nueva estación medirá la calidad del aire en el entorno del casco histórico y se ampliará la red de medición del ruido ambiental.

¿Habrá sanciones? En las dos primeras ZBE que habrá en la ciudad las únicas multas que se impondrán serán por circular por una zona que desde mediados de 2017 ya restringe el tráfico y lo registra con cámaras en la Marina y en O Parrote. No serán sanciones nuevas, por tanto. Los proyectos municipales vinculados a las zonas de bajas emisiones señalan además que la monitorización de la carga y descarga de mercancías y de las zonas peatonales permitirá favorecer la rotación de las plazas destinadas a estos vehículos y la vigilancia del tiempo de permanencia en la zona, así como sancionar a los coches que excedan del tiempo permitido mediante la aplicación de las normas que permiten a los ayuntamientos imponer multas.