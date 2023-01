Un relevo sin “paso atrás” tras toda una vida peleando por Os Mallos

José Salgado tiene ahora 83 años, y a principios de la década de 1960 empezó a trabajar en Os Mallos, un barrio que al principio le daba “un cierto respeto” pero al que acabó dedicándole su vida y energías. Promotor de escuelas y del parking del barrio, coordinador de iniciativas en tiempos duros y testigo del crecimiento de la zona, lleva más de un cuarto de siglo al frente de la asociación de comerciantes Distrito Mallos. Ahora ha cedido el testigo a Alba Balsa, propietaria de la tienda de artesanía, bisutería y regalos Luces de Bohemia de Ángel Senra, y a una nueva directiva que cuenta con revitalizar el comercio adaptándose a las nuevas tecnologías.

“Os Mallos es mi vida” resume Salgado, pero lo cierto es que no se crió en el barrio sino en Riazor. Aunque nunca se ordenó, hizo la carrera eclesiástica, y con “24 o 25 años” lo llamaron para dar clases de latín en Os Mallos. “Era un barrio con fama muy de extrarradio”, recuerda, “cuando llegué todavía había casas con vaquitas al lado, y los críos llevaban ovejas de un sitio a otro”. Pero lo que más le llamó la atención fue “la cantidad de chicos que no iban al colegio”. En su formación eclesiástica lo habían preparado para ser misionero, recuerda el antiguo seminarista, y con ese trasfondo miró en ese momento al barrio: “esa es mi misión”.

Empezó con “cinco o seis chavalitos” a los que atraía a clase con la promesa de un patacón, diez céntimos (de peseta). “Cogí un bajo, luego otro, eso fue creciendo, y llegué a tener 17 maestros”.

Uniéndose con otros pequeños colegios del barrio llegó a tener unos “500 o 600 alumnos” en siete locales. La ampliación de la estructura escolar, admite, convirtió el modelo en “obsoleto” y tras un acuerdo con Educación se recolocaron maestros y niños en otros centros.

Fue en esa época, y por su relación con los padres de los niños que le presentaban los problemas del barrio, cuando se planteó ayudar a la comunidad de otra forma .”Me hice bastante amigo de Carlos Monteagudo, de Calzados Yolanda, y empezamos a darle vueltas a la idea de crear una asociación”, que fundaron en 1996 con Antonio Larrosa, Alberto Rascón y Manuel Vidal.

En este cuarto de siglo, ya largo, han impartido cursos y programas de formación, creado un periódico mensual o puesto en marcha una tarjeta para fidelizar clientes, aunque uno de los proyectos más visibles que realizó Salgado para ayudar al comercio fue la puesta en marcha de un aparcamiento privado que todavía existe.

“En aquel momento la ronda de Outeiro era un parking, llegaba hasta la zona de la estación y allí había un montículo que no se daba pasado, repleto de coches. Esto perjudicaba al comercio, porque la gente no sabía dónde aparcar ni por dónde pasar”, explica Salgado. “Se me metió en la cabeza, empezamos a recaudar dinero y conseguimos unos 800 millones de pesetas”, recuerda.

Y ahora, aunque defiende que “de paso atrás nada” y que sigue dispuesto a defender el barrio, afirma que percibió que “me tenían que empujar a mí” después de que se crease la iniciativa Guerrilla dos Mallos, para promover el comercio del barrio con acciones en redes y en la calle. “Si montan esto, el Distrito no les está dando todo lo que quieren”, explica Salgado, que indica que va a estar “para todo lo que quieran desde la nueva directiva, no lo que quiera yo”.

La Guerrilla toma el Distrito

Balsa, precisamente, es una de las impulsoras de Guerrilla dos Mallos, además de llevar dos décadas en el Distrito, “prácticamente desde que empecé”. Encabeza una junta directiva con “cinco personas de más responsabilidad, varias vocalías y gente muy colaborativa” que fue la única candidatura y que combina estar “muy agradecidos” al legado de la asociación de comerciantes con la idea de que es preciso “seguir con las mismas ideas” que las de estas últimas décadas, pero “cambiando el altavoz”.

Guerrilla dos Mallos, explica, saca su nombre de la estrategia de marketing que busca crear impactos publicitarios a bajo coste, y surgió para hacer “cosas un poco diferentes” al Distrito con la llegada de las redes sociales y de nuevos vecinos al barrio. Este espíritu se hereda en la nueva etapa de la asociación, en la que buscan “animar a los pequeños comercios a que se vayan metiendo en el tema digital”. Entre las ideas está digitalizar la tarjeta de fidelización e impulsar pequeños cursos para los comerciantes, para darles un “empujoncito” y que “no tengas miedo a exponerte en redes, a vender tu producto en vídeo”, un proyecto para el que piden la colaboración del Concello.

También hay que adaptar el marketing a las redes sociales. “La gente ha dejado de pasear y a veces no sabe lo que hay, hay que meterse en sus casas a través de los teléfonos móviles”, explica Balsa, pero otra de sus peticiones al Ayuntamiento pasa por realizar actividades de calle. “Desde Guerrilla hacemos una celebración en Samaín con muchísima pegada, y con esa cosa tan tonta quedan muchos clientes fidelizados”, indica la comerciante, que rechaza que el futuro del barrio sea pesimista pese a los cierres de negocios: “la batalla no es fácil, pero comparados con otros barrios somos privilegiados, la gente consume bastante aquí”.