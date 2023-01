El renacer de Chispas

Hace justo un año, Chispas se despedía para siempre de sus clientes después de tres decenios de actividad. “Desde el minuto uno que supe que cerraba, empecé a pensar en volver a abrir la tienda”, explica Gabriel Fernández Iglesias, que fue dependiente de Chispas durante 17 años y que, este jueves, la reabre como propietario. No era el único que se preguntaba si podría volver a abrir la tienda, también sus vecinos, y los clientes a los que había atendido y aconsejado tantas veces, le echaban de menos.

“Me preguntaban por qué había cerrado si vendía, y les tenía que explicar que la tienda no era mía”, relata Gabriel Fernández, que apuraba este miércoles las últimas horas de la tarde para ir colocando mercancía en la tienda y para montar el mobiliario. “Este mes ya empiezo a pagar el alquiler, así que tengo que vender”, relata Fernández, que se sintió hasta “abrumado” por todo el cariño recibido de sus vecinos cuando se enteraron de que volvía y de que lo hacía con el mismo modelo de negocio, aunque con una estética un poco diferente. “Quiero que los clientes puedan ver todo lo que hay en la tienda y no que tengan que quedarse a cinco metros porque no pueden pasar”, describe Fernández, que, cuando se decidió a reabrir la tienda, pensó que no tenía sentido cambiar el nombre de un local que formaba ya parte del imaginario popular de la ciudad.

“El anterior propietario le tenía Chispas Celtas, yo le llamo solo Chispas, que es como la conoce la gente y como me llaman a mí también. Es un clásico de la ciudad y ya quedan pocos y ya que yo formo parte de ese clásico, me decidí a estirarlo, a ver hasta dónde llega, espero que a muy lejos”, confiesa.