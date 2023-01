Ultracuerpos, un tributo para el reencuentro

Vida, muerte y resurrección confluyen esta semana en el escenario de la sala Garufa Club. Una banda revivida —de momento para la ocasión, ya se verá qué depara el futuro— inyectará vida a parte de la obra de un músico fallecido. El grupo es Ultracuerpos, poderoso ejemplo de la mejor cosecha de rock que ha dado la ciudad en los últimos veinte años, disuelto en 2006; el homenajeado es Mark Lanegan, figura capital del grunge y versátil explorador de géneros y ambientes tras el auge de aquel estilo, fallecido en febrero de 2022 a los 57 años. La noche del viernes 6, desde las diez.

La cita es doble buena noticia, para quienes añoran a Ultracuerpos y para quienes admiraron durante tres décadas a Lanegan, con la banda Screaming Trees, en solitario y en diversas colaboraciones. Álvaro Dorda (voz), Mikelini Martínez (bajo), Óscar Caramés (batería) y Kiko the Jams y Ramón Alonso (guitarras) han vuelto a ensayar estos días tras mucho tiempo sin juntarse para preparar un concierto. El reencuentro ha resultado “fenomenal”, no ha sido necesario engrasar voces ni instrumentos. “Estamos muy contentos, está siendo un gustazo volver a tocar juntos. Enseguida surgieron las canciones”, confiesa Dorda.

Una larga amistad ha mantenido unidos a los miembros de Ultracuerpos, que desde su separación bajo el mismo nombre después de tres discos coincidieron en otros proyectos que no han dejado de tener actividad con el paso de los años, como Rockers go to Hell, con Elvis, Cochran o Perkins como inspiración. Se conocen desde hace treinta años y el rock and roll es la sangre que los une. “Más que un grupo de música, somos como hermanos”, resalta Dorda.

“Un día en casa, tomando algo juntos, alguien se acordó de los tributos que hacíamos con Ultracuerpos, cuando versionábamos a los MC5. Acababa de morir Lanegan, entonces uno de nosotros sugirió que lo homenajeásemos a él. Venga, sí, nos apeteció a todos inmediatamente. A los dos días estábamos ensayando”, recuerda.

Y no es fácil revivir a Lanegan, un músico sobrio y distante, de voz honda, entre siniestra y amenazante, a la vez conmovedora y sin dejar de adoptar aire crooner en algún episodio de su carrera. “No se movía de su zona de confort, cantaba en sí o sí bemol, un tono que a mí me va bien. En el concierto seremos fieles a Lanegan, de hecho me sorprende que a veces mi voz se parezca a la suya, con respaldo de dos guitarras eléctricas y sin los sintetizadores que él metía en alguno de sus álbumes”, avanza el vocalista, más acostumbrado a revolverse alrededor del micrófono.

Mandrágoras, Thee Virus, Electra, Kozmic Muffin, Rockers... En este listado de bandas del rock independiente y underground coruñés, aquel que tuvo un tiempo de oro en los primeros años del siglo XXI, no pueden faltar Ultracuerpos, en pie de nuevo el viernes en Garufa. Entrada única en taquilla, 12 euros.