Los coruñeses Amoeba Split: “Vendemos más discos en Japón que aquí”

El bajista y guitarrista Alberto Villarroya forma parte del grupo de jazz-rock coruñés Amoeba Split, junto con Fernando Lamas (batería), Ricardo Castro (teclados), Pablo Añón (saxo alto), Eduardo Méndez (flauta y saxo), Iago Mouriño (teclados) y Rubén Salvador (trompeta y flugelhorn). Los primeros seis tocarán este jueves a las 22.15 horas en Mardi Gras.

Llevan más de dos décadas con esta formación y están preparando su tercer disco, Quiet Euphoria.

Tenemos previsto editarlo el próximo año en CD y vinilo, y seguramente haremos la presentación en A Coruña. En este concierto vamos a tocar temas de avance del álbum.

¿Qué exploran en él?

Es un paso estilístico ahondando en la improvisación, pero dentro de un terreno de jazz-rock progresivo. El primer disco, de 2010, fue más rock sinfónico al uso. Ahora ponemos mucho el foco en la improvisación, y en la grabación fue así también. Buscamos esa espontaneidad.

¿Qué le da esto a la música?

Siempre hay una idea, una estructura, en todos los temas, pero dejamos cierta libertad para enganchar y que la canción fluya de forma natural. No es puramente improvisación, pero tampoco puramente composición. Es un híbrido, dando margen a que los músicos se expresen, sin limitación de tiempo, para que la canción tenga un sentido. No siempre sale a la primera, lógicamente.

¿Cómo se consigue esto con media docena de músicos?

Pues esa es una buena pregunta. Tenemos la suerte de que la mayoría del grupo son músicos profesionales, nos conocemos de hace mucho tiempo y muy bien y no hay mucho que explicarnos. Todo fluye muy fácil. Estamos tocando un segmento de un tema y solo con mirarnos ya sabemos hacia dónde va a ir. Eso te lo da la experiencia tocando y también el tiempo que llevamos juntos.

Tienen una gama de instrumentos muy amplia: teclados, trompeta, flauta, saxofón, bajo, guitarras, batería y percusión...

Eso nos da mucho juego a la hora de componer. No te atas a una sonoridad: hay una paleta de sonidos muy vinculada al jazz, trompeta, saxo alto, tenor y barítono, pero también tenemos vibráfono, guitarra eléctrica y acústica... Nos abre mucho el espectro para no limitarnos al componer y para sorprender.

¿Cuáles son sus influencias?

Mucha prensa nos ha vinculado con el sonido Canterbury, de grupos de los años 60, 70, que mezclaban rock y jazz, que con batería o guitarra eléctrica hacían sonidos del segundo estilo. Uno de los primeros fue Soft Machine. De más adelante, Frank Zappa es un músico muy interesante para nosotros, o King Crimson, que sale algo de esa onda pero nos influencia mucho... Y también los grandes del jazz como Miles Davies. Ya sé que es un poco raro hoy en día, pero es lo que nos apetece.

¿Raro en qué sentido?

Que conozcamos en España no hay nadie más que haga esto, y en Europa son habas contadas. No sé si es que no es muy popular o es que es muy exigente musicalmente, pero no está muy en boga.

¿Exigente desde el punto de vista técnico o de coordinación con el resto de miembros del grupo?

Desde el punto de vista técnico son ritmos muy irregulares, las estructuras son intrincadas y suelen variar mucho a lo largo de la canción, con cambios armónicos, cambios de ritmo... Son complejas. Está la interacción entre nosotros: de poco vale que tengas muy bien atada la composición si el resto de compañeros no interactúa entre sí. Y pesa que ese tipo de música no es comercial.

Pero tienen cobertura por parte de la prensa especializada de otros países, como Daily Bandcamp, recibieron premios y nominaciones en Progarchives y Progawards... ¿Tienen un nicho a nivel internacional?

Es lo que nos pasa. En España y Galicia somos un grupo muy residual, nos conoce poca gente, pero a nivel internacional el seguimiento es mucho mayor. Vendemos más discos en Estados Unidos o en Japón que en España, porque el mercado es distinto, las inquietudes son distintas... Tenemos mucha más repercusión fuera que aquí.

Pero aún así, los conciertos los hacen aquí, porque son coruñeses.

Claro. Y también hemos tenido ofertas para tocar en festivales fuera que no compensaban, porque tendríamos que hacer varios conciertos para sufragar lo gastos.