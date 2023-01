Las colas en las confiterías más populares de A Coruña para comprar roscones en la víspera del día de Reyes es ya un clásico cada 5 de enero en las horas previas a la cabalgata. Y parece que el fenómeno va a más. Este año, a las siete de la mañana ya había clientes a las puertas de uno de estos establecimientos, la pastelería Glacé, en la calle Menéndez Pelayo. A las 10.00 horas la fila ya dobla la esquina y las personas que esperan turno para adquirir su dulce hacen cola --algunas durante horas-- a lo largo de una manzana entera de Juan Flórez de forma que la fila se ha alargado casi hasta el cruce con la calle Fernando González.

Una hora y media de espera llevaba uno de los clientes que salía de Glacé alrededor de las diez de la mañana tras hacer cola para adquirir un roscón que es uno de los dulces más populares para celebrar la festividad de Reyes. A las once de la mañana algunos clientes que también están en la fila ya acumulan más de tres horas de espera.

No extraña que después de pasar horas de pie avanzando lentamente hacia las puertas de la confitería algunos clientes salgan con hasta cuatro o cinco roscones. Mientras, entre los que todavía esperan a que les toque la vez, en la cola se entremezclan expresiones de hastío y cansancio con otras de resignación o de satisfacción al ir avanzando la fila.

Y Glacé no es la única pastelería de la ciudad de A Coruña donde cada 5 de enero se ven largas colas de clientes ávidos por hacerse con algunos de los roscones de Reyes más ricos. Flory, en la calle Villa de Negreira, en el barrio del Agra do Orzán, también registra no solo este jueves sino ya en los dos últimos días largas colas de espera para degustar uno de los manjares navideños más populares.