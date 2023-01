El incremento de pota por el cambio climático salva 2022 para la lonja y mantiene las capturas

La pota voladora se convirtió en 2022 en la especie más descargada en la lonja coruñesa, con 6.000 toneladas, más de una quinta parte del tonelaje total: prácticamente se triplicó la cifra del año anterior. Su buen comportamiento, que la dirección del mercado coruñés relaciona con el aumento de temperatura de las aguas por el cambio climático, salvó un año marcado por el aumento de combustibles, la huelga de transportes y la veda de octubre en el que descendieron la mayoría de las principales especies de la lonja. El mercado cerró el año pasado con unas descargas de casi 27.700 toneladas, apenas un 1,6% menos que en 2021, y una facturación de 64,86 millones, un 0,5% más que en ese ejercicio.

Según explica el presidente de la lonja, Juan Carlos Corrás, 2022 fue un año “difícil en su comienzo” por la guerra de Ucrania, que provocó un incremento del gasoil y, de rebote, llevó a un paro de buques y otro de camiones que también afectó indirectamente a la actividad. “Marzo fue criminal”, resume Corrás, y después vino una campaña decepcionante de bocarte, que “apenas descargamos”. En verano, señala, había un “desfase de 3.000 toneladas” con respecto a la facturación de 2021.

Pero “nos vino a resucitar la pota, con un año espectacular cuando el pasado ya había sido bastante bueno: nos ha permitido recuperar las cifras de 2021”. Las capturas del calamar “nos han sorprendido un poco”, explica, pues “no era una especie significativa”. Aunque sin un estudio especializado, indica que “algo de influencia habrá” del aumento de la temperatura del agua, que lleva a la especie a caladeros que emplea la flota coruñesa. “A ver si vuelve para este año, esperamos seguir descargando”, indica Corrás. En 2021, pese a que el precio medio ha bajado un 15% hasta algo menos de 1,4 euros el kilo, solo esta especie ha supuesto una facturación de casi 8,2 millones.

Solo la ha superado en merluza, de la que se descargaron algo más de 2.900 toneladas que supusieron cerca de 10,8 millones de euros. Pero no fue un buen año de capturas, que cayeron un 24,3% en relación a 2021. Se debe, indica Corrás, a varios factores. “En parte es por el recorte de cuota: este año no nos vino una cuota adicional hasta octubre-noviembre, y luego no hubo tiempo para pescarla”, valora.

En esta época también entró en efecto la veda europea a decenas de zonas con más de 400 metros de profundidad, y se apostó por una campaña de pota que, indica el presidente de la lonja, absorbió barcos que podrían haber ido a la merluza. Además, algunos buques que se dedican a pincho de altura derivaron a otros puertos en los que preveían “mejores cotizaciones”. “A ver si este año con el aumento de cuota se recupera” el nivel de capturas, espera Corrás.

El presidente de la lonja también señala que “puede deberse al aumento de la temperatura del agua” el mal año de dos especies importantes, el bocarte y la caballa. “Puede llevar a que se alejen de la costa y cueste más conseguir las capturas”, indica. El bocarte “no apareció”: se pasó de 2,15 millones de kilos en 2021 a menos de 650.000 el año pasado, un descenso de casi el 70%. Facturó poco más de un millón de euros; el año pasado casi tres. La caballa o xarda quedó en algo más de 1.400 toneladas, un 11,4% menos que en 2021, y facturó 2,5 millones. Y además tuvo un mal comportamiento ecológico la boga: cayó un 30,2%, hasta las 373 toneladas, y dejó unos 200.000 euros.

Impacto del combustible

También fue significativo el descenso del lirio, que, pese a ser la tercera especie más frecuente en la lonja en 2022, con más de 4.200 toneladas, bajó un tercio en relación a las capturas de 2021. En este caso, Corrás señala que ha influido el “incremento del combustible”, que lleva a los barcos a buscar puertos más cercanos a los caladeros. “Se ha notado con barcos que antes usaban este puerto para desembarcar, y que prefieren entrar en Camariñas, que queda más cerca, antes que venir a A Coruña; cada hora de ruta son mil euros. Antes daba más o menos igual”, indica Corrás. Como el precio por kilo es de apenas 77 céntimos, el lirio supuso poco más de 3,2 millones.

La sardina quedó en “cifras muy similares”, señala el presidente de la lonja, con una caída del 3%, y quedó como quinta especie más frecuente del año, algo por encima de las 2.700 toneladas y de los 3,2 millones. La segunda fue el jurel, con más de 4.400 toneladas, cerca de un 5% por encima de las cifras de 2021 y con una facturación de más de 5,8 millones. Corrás cree que este año se verá “muy mermado” por la “importante reducción” de la cuota. “Se deberían cambiar los criterios” reclama.

Sí se vieron incrementos en la raya, que subió casi un 40% hasta las 167 toneladas, y la cigala, pues, pese al cierre de capturas de litoral, A Coruña es el “puerto por excelencia” y llegaron descargas de otros muelles en camiones para venderse en la lonja. Dejó 191 toneladas. El pulpo común subió un 10,1% hasta las 364, y de pulpo cabezudo se descargaron cerca de 113. Según Corrás, la lonja es fuerte en “marisco, bajura y litoral”.

La xuliana y el gallo quedaron en cifras similares a las de 2021, unas 617 y 540 toneladas respectivamente. El congrio cayó un 12,9% y quedó en unos 627.000 kilos y el bonito del Norte bajó un 12,8% hasta los 453.000. Ya en especies menos frecuentes, la bertorella descendió un 15,7% hasta los 116.000 kilos, mientras que la centolla lo hizo un 15,6% hasta algo menos de 154.000.