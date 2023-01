Todo sobre Lugrís en sus paredes

El periodista Rubén Ventureira se pasó horas y horas buscando en el archivo municipal, en hemerotecas y libros en qué año había abierto sus puertas el restaurante Fornos, en la calle Olmos, porque en una guía del siglo XIX había visto que fue el primer local en el que se podía pedir a la carta y no solo comer lo que ofreciese la casa ese día. Esas horas no dieron frutos, pero sí que lo hizo una visita al restaurante —cuando estaba abierto al público, ya que tuvo años sin actividad, primero, entre que pasó de ser Fornos a La Bottega y, después, al Brasa y Vino— porque lo había dejado escrito Lugrís en uno de sus arcos: “Fundose esta casa en el año 1870”, se podía leer con su letra.

Este arco estaba, según recuerda Ventureira, “en la zona abovedada, donde quería comer todo el mundo” y añade otra curiosidad que, por obvia, no deja de ser importante. Este local siempre tuvo la misma actividad, siempre fue un local de comidas desde su fundación como restaurante “a la carta”.

Los murales de la calle Olmos corren ahora peligro de desaparecer y de dejar a la ciudad huérfana del registro fundacional del decano de sus restaurantes.

El presidente de la Asociación de Amigos de los Museos de Galicia, Pedro Vasco, que fue el comisario de la gran exposición que se hizo de la obra de Lugrís en el Kiosko Alfonso en los años ochenta, cuenta en su archivo personal con las fotografías que acompañan a este reportaje y que servirán de testigo del antes y el después de los murales de Lugrís. Y es que, desde que cerró el restaurante Brasa y vino, antes de la pandemia, ya nadie pudo volver a ver las obras. Ni siquiera ahora, cuando el edificio presenta filtraciones y desprendimientos en su fachada y la asociación O Mural ha solicitado a la Xunta que los declare Bien de Interés Cultural para ampliar su protección. El Concello alega que no puede notificar a los dueños y el Ejecutivo autonómico, que es conocedor de la situación y que sus técnicos actuarán “con la máxima diligencia”,

Pero, ¿qué hay (o había) en esos murales en los que Lugrís invirtió días y más de una noche? Muchos elementos, por supuesto, algunos de ellos, muy característicos y reconocibles de su obra, como las sirenas y los galeones, pero también las cortinas, que dan un efecto teatral a la imagen, y que integran también su imaginario. “La pieza más espectacular es la de la bóveda, que es una vista histórica de A Coruña, al estilo del mural que pintó en la calle Real [y que ahora está en la calle Olmos, restaurado por Abanca], con la sirena, el castillo de San Antón, la Ciudad Vieja, la Torre, esas casas verticales, la rosa de los vientos, que pone Hic habitat Felicitas, aquí habita la felicidad’, en latín, y que es un guiño a un relieve de un pene que se encontró en la entrada de una panadería de Pompeya... Los galeones y los molinos, que siempre los pintaba cuando hacía estas vistas, también el sol es icónico y esos colores tan lugrisianos”, relata Ventureira, que todavía no ha logrado desentrañar el misterio que se esconde detrás de los cuatro ojos de buey con motivos marinos que firma como Kromo. En relación a los arcos y a los mensajes con los que Lugrís salpicó esta obra, destaca no solo ese “se me deran a escoller eu non sei que escollería, se entrar na Coruña de noite ou entrar no ceo de día”, sino su “que ben che preste”, el deseo de todo buen restaurante.

Otro de los detalles que no se pueden pasar por alto es el de la copa con dos banderas, una de ellas, la española, la otra, la de la antigua Comandancia de Marina de A Coruña, con sus aspas azules cruzadas. “La obra de Lugrís siempre está plagada de estos guiños historicistas que son de un sabio coruñés, de hecho, sus amigos decían que ir con él por la calle era como ir con una enciclopedia de la ciudad”, recuerda Ventureira.