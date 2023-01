Martín Varela: “No espectáculo do Colón combinamos a maxia de gran formato con danza e circo aéreo ou con patíns”

O ilusionista Martín Varela (Ferrol, 1996) é o director artístico do espectáculo Inventio, unha obra de gran formato pensada para público familiar que combina números de maxia, danza e circo con comedia. Ambientación, futurista, imaxina a Galicia do ano 2094, o último Xacobeo do século, sen Camiño de Santiago. O show, para público familiar, estará no Teatro Colón o venres da próxima semana ás 20.00 horas e o sábado ás 17.00 e ás 20.30.

Na obra hai danza, circo, maxia... Como se combinan?

No espectáculo non hai un presentador como tal. Os números se van sucedendo, ás veces os enlaces son como un espectáculo de variedades, e outras veces como se non houbese enlace. Na segunda parte hai un número no que colaboran os bailaríns e unha ciclista, e forma parte todo do mesmo acto. Para nós o máis importante era entreter.

Como son os números que vai atopar o espectador?

Vai ver números de circo de primeirísimo nivel; coreografías de superprimeirísimo nivel, e maxia de gran formato que se adoita ver moi pouquiño nos espectáculos deste estilo. Sempre escoran cara unha disciplina, e aquí intentamos que as tres [danza, circo e ilusionismo] estivesen no mesmo nivel na medida do posible. É un espectáculo que sorprende moitísimo polo ritmo, pola cantidade e números que hai, pola banda sonora, o visual do espectáculo...

Falaba de que no ilusionismo, a súa especialidade, habería “gran formato”. Que se poderá ver?

Hai unha caixa da que aparece case todo o elenco, un número de escapismo que se fai empregando case 5.000 bolas, varios números de levitación, algún no que colabora a maxia con danza ou circo.

A banda sonora é orixinal?

Completamente. Son uns trinta temas. Os números son uns 24, algúns máis curtos, outros con máis desenvolvemento.

Como é a parte de circo?

Queriamos unha variedade o máis ampla posible, e temos números de equilibrios, a ras de chan, aéreos, uns máis dinámicos, outros máis elegantes, malabares, un número de patíns... Un pouco de todo.

Conta con seis bailaríns, sete artistas circenses... É algo raro ver obras de tan gran formato hoxe.

Pensabamos que se podía crear un espectáculo de gran formato, e pensabamos que podía ter boa acollida polo público. A función da Coruña é o peche de xira, agora xa temos bastante camiño andado, e puidemos levalo a cabo pola aposta dos patrocinadores e da xente que está mercando as entradas para vernos. Pero si que foi unha aposta de bastante envergadura.

Tamén está presente o humor?

Si. Xogamos ao despiste. No sentido de que eu son o mago, e aínda que non son o mestre de cerimonias saio varias veces e poño a palabra co público: temos un par de momento de humor, con parte importante de improvisación. A comedia está na miña comunicación co público: é algo que gozo moitisimo e que creo que a xente agradece, pois é un espectáculo moi intenso emocionalmente e iso axuda a sacar tensión.

A ambientación ten influencias do cine futurista e directores como Stanley Kubrick e Denis Villeneuve.

O show ten esa ambientación: non ten unha narración lineal como a dunha obra de teatro, pero pretendiamos que fose unha viaxe a nivel visual. Esas referencias que comenta foron fundamentais, e son importantes sobre todo ao primeiro do espectáculo para situarnos nun show con toque futurista: apréciase no vestiario, nos elementos escénicos, a escenografía, moi minimalista... A idea é que o Camiño de Santiago e Galicia teñen desaparecido no 2094. E xogamos cun contraste con outros elementos simbólicos que veñen do pasado, que se recuperan como facendo arqueoloxía desde o futuro: a auga, a estrela que marca ao final do Camiño... E tamén outros concretos, como un peliqueiro que aparece no escenario, ou unha figura de Sargadelos que cobra vida.

Como naceu o show?

O que xurdiu primeiro de Inventio foi crear un espectáculo con circo e con maxia, e rapidamente se lle engadiu a danza porque é un mundo que me fascina desde hai moito tempo. Naceu pouco antes do comezo da pandemia, coa idea de en vez de falar do Camiño desde o pasado, facelo desde o futuro. E intentar facelo por negación: que pasaría se todo isto desaparecese, que valorariamos... É bastante profundo pero no espectáculo é entretido, non é que intentemos dar unha lección de nada, senón que nos serviu de inspiración para reflexionar.

En que se ve esta inspiración?

Por exemplo, un dos números máis espectaculares ten que ver cunha piscina con auga que se instala no escenario e que serve para facer circo aéreo: o intérprete vai entrando na piscina, vai saíndo, etcétera. Ao final esta reflexión do futuro e de que desaparece o Camiño e Galicia axudounos a buscar a inspiración: a auga dá forma ao noso xeito de vivir de moitas maneiras, o mar, a choiva, etcétera.

É a primeira vez que se pon á fronte dunha obra desta escala?

Si, tiven outras experiencias con espectáculos de gran formato máis vencelladas ao mundo da maxia, e teño certa experiencia tamén na produción de shows, que foi unha base para este reto. Pero si que foi un reto bastante potente intentar respectar as lóxicas internas de cada unha das tres disciplinas.