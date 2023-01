Policía y Sanidade carecen de datos reales de agresiones a sanitarios en A Coruña por la falta de denuncias

Cuando el Ministerio del Interior puso el foco en la necesidad de actuar ante las agresiones a los profesionales de la salud era 2016 y se detectaba ya un “incremento significativo” de estos actos violentos —según los datos del Observatorio Nacional de Agresiones a Médicos de la Organización Médica Colegial— porque se pasaba de 350 a 500 agresiones. Según la Consellería de Sanidade, en 2021, solo en Galicia, se registraron 473 casos, de los cuales el 30% fueron de tipo físico.

En A Coruña, una misma persona atacó en la misma semana a un médico en el centro sanitario de Labañou e irrumpió en el hospital universitario y golpeó a otro doctor. Son solo dos hechos de los cientos que se producen durante todo el año, como la que el doctor Alberto Freire, que es delegado electo de Atención Primaria del sindicato Omega, sufrió hace tan solo unos días atrás.

“La semana pasada estaba pasando la consulta de un compañero, doblando turno porque no hay personal y un paciente de otro compañero entró por una baja. Yo le propuse un periodo de baja revisable, no estaba de acuerdo y se quejó vehementemente. Al acabar la consulta le dije que no me había parecido bien el tono que había empleado y me dijo que yo era muy sensible y que luego nos quejaríamos de que nos zurrasen en la consulta”, relata Freire y, como esta, tiene muchas más.

El protocolo de actuación ante estos casos, elaborado por la Secretaría de Estado de Seguridad, y que está vigente desde 2017, establece que ha de haber un interlocutor policial al que puedan acudir los centros sanitarios y en la instrucción de la Policía se requiere la elaboración de una categorización de los centros sanitarios según el riesgo (alto, medio o bajo) de que sus profesionales sean agredidos durante su jornada laboral.

Sanidade defiende que “la protección del personal sanitario fue avanzando favorablemente” y que, entre otras iniciativas, se ha puesto en marcha el sistema de aviso Acode, que permite al profesional “solicitar ayuda ante la probabilidad de una agresión” y también la formación del personal para que “adquiera conocimientos y habilidades de comunicación eficaz, manejo de conductas desafiantes o gestión del estrés”. Sin embargo, los profesionales que abren su consulta cada día no se sienten protegidos ni amparados cuando suceden estos episodios. Prueba de ello es la concentración que organizó el personal del centro de salud de Labañou tras la agresión a su compañero, que acabó conmocionado y con una pierna rota.

El sindicato Omega defiende que hay herramientas suficientes para atajar estas agresiones y que exigen que se aplique la normativa vigente, que permite sancionar con 15.000 euros a las personas que coaccionen, amenacen o agredan a los profesionales del Sergas. “Muchas veces no se denuncia porque no nos sentimos apoyados por la Administración ni siquiera cuando llegamos a juicio. Omega pone al servicio de todos los sanitarios que hayan sido agredidos, sean afiliados o no, sus servicios jurídicos para que denuncien, porque hay que tener tolerancia cero con la violencia”, relata Freire, que apunta a que se producen más agresiones a sanitarios de las que se registran porque, muchas veces, los agredidos o amenazados no denuncian porque tienen que invertir su tiempo libre en los trámites y saben que, en muchas ocasiones, estos casos no llegan a nada. Según los datos oficiales ofrecidos por Sanidade, de los más de 34 millones de actos asistenciales que se realizaron en 2021 en el Sergas, se registraron agresiones en 473 ocasiones, todas ellas de “carácter leve” y en la misma línea de años anteriores.

“Sabemos que es complejo compaginar la vida personal y la profesional con denunciar todos estos actos, pero es imprescindible y es un deber ciudadano informar de las conductas que son injustas”, resume el inspector Alberto Arias.

El inspector Alberto Arias, que es delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de A Coruña, hace hincapié también en que los casos de agresiones a sanitarios son “aislados”, pero también en que, si no se denuncia, el caso no existe y la Policía Nacional no puede ni investigar “ni hacer inteligencia” con esos datos, por lo que insta a todos los profesionales que hayan sido agredidos en el desarrollo de su trabajo a que lo pongan en conocimiento de la policía para que los agentes puedan tener una visión real de la situación del centro, ya que podrían cambiar en su escala de riesgo. En cumplimiento del protocolo de estatal, la Policía Nacional asesora a los centros sanitarios en materia de seguridad, por ejemplo, si necesitan seguridad privada porque, por ejemplo, prestan asistencia en horario nocturno”.

“En el ámbito preventivo, el interlocutor tiene contacto permanente con los responsables de seguridad privada que prestan servicio en los centros hospitalarios, incluso con las gerencias y colegios, para que esto no se produzca y, en el caso de que se hayan producido, qué hacer. Con el análisis que hacemos de las denuncias, podemos establecer una serie de perfiles y planificar dispositivos en los que podemos mejorar no solo la seguridad objetiva sino la percepción de seguridad”, explica Alberto Arias que, por seguridad, no puede desvelar si hay centros en riesgo alto en la ciudad ni cuáles son. Una de las medidas que está en estudio actualmente es ampliar este protocolo a otros profesionales, como fisioterapeutas o veterinarios.

“La proporción más grande es de violencia verbal, las intimidaciones, los insultos y humillaciones, si no se denuncian, no existen. Si no sabemos que se producen, no podemos explotar los datos operativamente, realizando operativos preventivos o hablando con las empresas de seguridad privada. Es importante que se denuncien aunque sean agresiones verbales, porque servirá para que se den respuestas adecuadas”, relata Arias, que defiende que denunciar estos hechos ayuda a “atajar situaciones peores, de violencia física”.