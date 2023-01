Ni casas sin gente, ni gente sin casa

“Si tienes un piso vacío, ¿qué vas a hacer? ¿poner una alarma? Pues será mejor alquilárselo a una familia que, por lo menos, te lo cuida y te paga”, dice Carmen Castro, hija de Manuela Sierra, la propietaria de la primera vivienda con la que la asociación Poten100mos inició hace unos cuatro años un programa para que familias usuarias de la entidad pudiesen acceder a una casa con unas condiciones más favorables que las que ofrece el mercado inmobiliario.

La directora y coordinadora de proyectos de la asociación, Cristina de la Puente, relata que la idea surgió de la necesidad de darle una respuesta a las familias que se encontraban en apuros para poder encontrar una vivienda en una ciudad en la que se estima que hay casi 20.000 pisos vacíos.

“No ofrecemos alquileres sociales y tampoco somos una inmobiliaria. Nos cuidamos mucho en saber que las familias que ponemos en las viviendas van a responder, porque la confianza se tarda mucho en lograr y muy poco en destruir. Siempre les digo que, si cambian las circunstancias o si pasa algún imprevisto, que nos avisen para poder solucionarlo y que puedan mantener su hogar. Todo esto, en coordinación con Servicios Sociales para poder actuar rápidamente”, comenta De la Puente.

“Piensas que el que viene con la nómina y con traje no te va a fallar y es el que te la arma. Sin embargo, quien viene a través de la asociación es gente humilde, con familia y con ganas de salir adelante”

Carmen reconoce que, al principio, tenía sus prejuicios, “por no saber”, pero, en cuanto pasaron los meses y vio que su inquilina no daba ningún problema, se le fueron de golpe. Y es que, ese piso familiar estuvo muchos años en alquiler y la experiencia nunca fue buena. “Piensas que el que viene con la nómina y con traje no te va a fallar y es el que te la arma. Sin embargo, quien viene a través de la asociación es gente humilde, con familia y con ganas de salir adelante”, comenta Carmen, que sabe que el piso de su madre es ahora un hogar.

La idea funciona pero, para ello, se necesitan dos partes, alguien con un piso vacío para alquilar y una familia que lo necesite, por desgracia, relata De la puente, hay mucha más demanda que oferta, así que, hace un llamamiento a los propietarios para que pongan sus viviendas a disposición de la entidad y de sus usuarios. “No importa si hace muchos años que el piso está cerrado, que no tenga muebles o que sea un tercero sin ascensor, que nos lo diga y vemos qué se puede hacer”, comenta De la Puente.

Una de las beneficiarias de este programa es Adriana Munteanu, que lleva viviendo casi veinte años en A Coruña y, además de encontrarse con los problemas típicos de quien no pasa el corte del seguro de impago, tenía que enfrentarse también al racismo de los propietarios que no le querían alquilar por ser rumana.

La dueña de su casa tiene a disposición de la entidad cinco viviendas, todas alquiladas a personas que lo necesitan y que le pagan mes a mes la cantidad convenida.

“Yo estaba en un piso, pero el dueño quiso echarnos a todos los inquilinos y yo no me podía permitir quedarme en la calle con dos menores. Me pedían nómina o aval bancario y yo no tenía nada de eso porque al cobrar la ayuda familiar no puedes acceder y los precios eran muy altos. Si no llega a ser por Poten100mos, estaría en la calle”, explica Munteanu, que fue la primera inquilina de las cinco viviendas que ha cedido esa misma propietaria.

Para Carmen, lo más importante de este programa es que las familias que acceden a las viviendas cuentan con una red de apoyo, la de la asociación, y que, en caso de que haya algún problema, siempre “hay alguien con quien hablar” para poder solucionarlo. “En el caso de Adriana había reticencias por ser del colectivo rumano, dentro del barrio hubo racismo hasta que ella, con su paciencia infinita, pudo integrarse. Nosotros la apoyamos no solo con la búsqueda de vivienda sino también de empleo, y ahora está trabajando”, relata De la Puente.

Es la pescadilla que se muerde la cola, sin trabajo, es casi imposible encontrar una vivienda y, sin un hogar, también es difícil acceder un empleo, más todavía si pesan estereotipos. “Yo primero, les contestaba y les decía que en todos los países hay buenas y malas personas, pero después, agachaba la cabeza y me iba decepcionada, porque no iba a discutir con todo el mundo”, confiesa Munteanu.

En su caso, tenía concedido el bono de alquiler, pero ni eso ni las ayudas computan para suscribir un seguro de alquiler. “Aunque el ingreso mínimo vital, ahora, permite pagar un alquiler, los seguros no lo aceptan porque es inembargable. Tampoco acepta pensiones, y nos estamos encontrando con casos de personas mayores a las que las echan del piso y que no pueden acceder a otro porque no los aceptan en los seguros. Por eso necesitamos gente como Carmen o como Ana [la propietaria que tiene cinco pisos en este programa]”, describe De la Puente, que pone el foco en que, actualmente, hay quienes solicitan la figura del fiador, que es una persona que se compromete a avalar a una familia, y que tiene que contar con una nómina de hasta tres veces superior a la renta de alquiler. La educadora social de la entidad, Melisa Fernández, es la que se enfrenta a todos estos trámites y a la realidad de que no se ofertan ya pisos de 400 euros.

Ambas partes han de hacer un ejercicio. Los propietarios, de confianza y económico, para no dejarse llevar por la burbuja inmobiliaria que les dice que pueden ganar mucho más, y las familias de Poten100mos, de responsabilidad, para cumplir todos los meses con las condiciones comprometidas.

“Si cobras esos 200 euros más, pero después los tienes que echar porque no te pagan, eso ya cuesta dinero y si te destrozan el piso, más. Y eso a lo que nos lleva es a bajos y pisos vacíos.

“Nosotros preferimos tener una cantidad fija todos los meses y saber que está viviendo en el piso una familia que sabemos que lo va a cuidar y que no va a dar ningún problema. Esa seguridad vale más que cobrar 200 euros más”, comenta Carmen, que hace hincapié en que, en el mercado libre, cuando el acuerdo es entre particulares que no se conocen, la operación puede salir “bien o muy mal”. “Si cobras esos 200 euros más, pero después los tienes que echar porque no te pagan, eso ya cuesta dinero y si te destrozan el piso, más. Y eso a lo que nos lleva es a bajos y pisos vacíos. Es muy triste, porque además, una propiedad vacía genera gastos, el IBI lo tienes que seguir pagando, por ejemplo.”, explica Carmen, que cuenta con los ingresos del alquiler para completar la pensión que recibe su madre, que es “baja”.

En 2021 Poten100mos atendió a 120 derivaciones de Servicios Sociales para búsqueda de vivienda y, el año pasado, 105. “Aún no sabemos cómo pero resolvimos 41 casos. Son bastantes y son cifras que podrían parecer buenas, pero no paramos de pensar en los que no pudimos atender, en qué pasa con ellos”, dice De la Puente.