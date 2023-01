De la peluquería al campismo

Nací en A Silva de Arriba, donde me crié hasta los siete años, edad a la que mis padres —Fernando y Lola— decidieron trasladarse a la calle Páramo conmigo y mis hermanas Paula, Victoria y Sandra. Mi primer colegio fue el público de A Silva, que estaba en un descampado, y en el que estuve dos años, tras lo que fui al Cid y luego al María Barbeito. A los catorce años empecé a estudiar Formación Profesional en el instituto Fernando Wirtz, tras lo que abrí la peluquería Luibe en Federico Tapia.

Cuatro años más tarde abrí un salón más grande en la avenida de Arteixo que dirigí hasta que empezó la pandemia, momento en que decidí dejar este negocio y tomar el relevo a mis padres en el camping que regentaban hasta entonces en Gandarío, que cuenta con bungalós y está situado cerca de la playa.

Aunque hice mis primeros amigos en A Silva, formé mi pandilla en la calle Páramo y estaba integrada por Maribel, Susana, Rafa, Ángeles, Marta y Carlos, con quienes jugaba en la calle y en los alrededores, entonces todavía sin urbanizar, por lo que podíamos hacerlo sin peligro.

Me gustaban muchos las fiestas de los barrios, a las que solían llevarme mis padres, en especial a las de Os Mariñeiros, donde vivían mis abuelos maternos Manuela y José, quienes muchas veces me llevaban a las fiestas de Os Mallos, mientras que mis abuelos paternos, José y Palmira, me llevaban a las de Santa Margarita y a la romería que se hacía en el parque, a la que todos los años acudía muchísima gente.

Solía ir con mis amigas a las sesiones infantiles de los cines Finisterre y Equitativa y a jugar a las muñecas y a las casitas en los portales de nuestras casas, sobre todo en invierno cuando llovía. Al llegar a los quince años empezamos a ir a los guateques que hacíamos en casas con un tocadiscos, aunque muchas veces vigilados por los padres. Me acuerdo que muchos de los discos que teníamos eran regalos que hacía el coñac Fundador y que se conseguían reuniendo los tapones de sus botellas.

Más adelante comenzamos a ir a discotecas como Rigbabá o Tucos, aunque siempre teníamos que volver a las nueve de la noche a casa como más tarde. Cuando bajábamos a los cines del centro, al salir dábamos una vuelta y tomábamos algo en una cafetería y volvíamos a casa enseguida. Los veranos los disfrutábamos al máximo en las playas de Riazor y el Orzán, aunque también hacíamos pequeñas excursiones a otras localidades. Cuando llegaban los carnavales siempre me disfrazaba y bajaba con mis amigas al centro y la calle de la Torre para pasarlo bien.

En la actualidad vivo en Sada y me dedico por completo a la gestión del camping, por lo que hago pequeños viajes a países europeos para conocer instalaciones de este tipo y tomar referencias para aplicarlas en el mío.

Testimonio recogido por Luis Longueira