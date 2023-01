“Na obra, de acoso homófobo, metín unha referencia a Samuel: foi un antes e un despois”

O dramaturgo Gustavo del Río (A Coruña, 1979), un dos promotores do festival pola igualdade Corufest, é o director e autor da peza teatral Mosca, de Ártika Cía, que se representará ás 20.30 horas deste venres no teatro Rosalía de Castro. Trata a historia de Pedro, un neno de once anos que sufre acoso escolar homófobo.

Os tres actores son adultos. Como é a perspectiva sobre o acoso?

A obra ten catro miradas: a do propio Pedro, a da nai, o pai e a profesora. Para nós era importante xerar empatía con todo tipo de públicos, adultos ou adolescentes. Os actores entran e saen no discurso de Pedro, que está presente permanentemente a través de simbolismos.

Como chega á temática?

Xa fixen un montaxe hai vinte anos sobre o acoso e estivo presente en varios textos cos que traballei, preocúpame moito. O que recibe Pedro ten que ver coa LGTBIfobia, e a obra está enfocada ao tema da identidade e o xénero dende un lugar reivindicativo e de visibilizar.

Polo menos hai anos parecía que era unha vergoña que un neno o denunciase. Como é a perspectiva dos adultos da obra sobre o acoso?

Mosca está en continua renovación, tamén nesta montaxe. No tema que ten que ver co acoso escolar está a narración do pai, que terá a miña idade, de como se vivía o acoso escolar na súa época, e de como evolucionou. O bullying evolucionou moitísimo cara o acoso en redes sociais, e dende o propio WhatsApp. Iso está reflictido na obra.

E cre que houbo unha sensibilización sobre esta cuestión nas xeracións máis novas?

Hai unha parte de vergonza e invisibilidade por non contar o que está pasando que está moi presente na peza, porque creo que aínda que temos que avanzar no día a día da sociedade. Aínda existe machismo, aínda estamos nun lugar de pouca escoita co feble, do diferente.

Non se mellorou?

Creo se avanzou moito nos últimos anos, hai protocolos máis avanzados, pero temos que traballar e que establecer leis estatais, sobre o que se está traballando. Creo que é moi importante entender isto como un problema global. Fixen outra montaxe sobre a violencia de pais a fillos, que é máis invisible aínda. Os pais cremos que os fillos son nosos e temos que educalos en todo o que pensemos, e o de darlles unha labazada aínda existe moito.

E como é para Pedro aproximarse aos demais para pedir axuda?

Do que trata a obra é da incomunicación. Hai indicios que están presentes na vida deste rapaz de once anos, de que sofre acoso escolar tanto físico como mental, pero non acaba de resolverse ata que hai unha cousa máis grave. Isto enfocámolo como que ese punto está baseado nunha incomunicación, tanto no entorno escolar como no familiar,

Na vertente da homofobia, na Coruña aconteceu recentemente o caso de Samuel Luiz. Influíu na obra?

Totalmente. Eu coñecía a Samuel, o ano pasado adicámoslle o Corufest, e aínda que o texto está feito de antes do asasinato de Samuel este está influíndo moito na forma de dirixir. Para min hai un antes e despois da morte de Samuel. Hai un momento no texto que non existía e que fai referencia ao caso de Samuel, metido na propia acción dramática.

O teatro dá ferramentas para abordar estas cuestións, das que non se fala directamente?

O importante é dar visibilidade a temas que normalmente non son visibles, que non están aceptados na sociedade. Ten que ver co acoso escolar en Mosca, pero tamén co traballo que facemos no Corufest. E como ferramenta de cambio social, facer teatro, poñerse no lugar do outro, xerar empatía, ten que moito que ver coa disciplina. Para min é moi importante traballar incluso a nivel escolar, que se poñan no lugar do outro, ver situacións de discriminación, facer encontros, charlas, talleres...

Que podería aprender desta obra un neno que realice acoso?

O máis importante é que a vexa nun entorno seguro, que se ve a obra cos seus pais ou nunha campaña escolar logo teña a capacidade de poder falar disto dunha forma clara e sexa tratado nese entorno seguro. O que pretendemos tamén nós co Corufest é ter lugares de encontro seguros, onde a xente poda estar como é e como sinte. En Mosca, cando hai un achegamento cos rapaces, podemos falar de cousas que pasan na propia historia, de como está Pedro, de como se sinte. Falar de sentimentos fai máis doado que un espectador entre en lugares de empatía.

O arte dá a posibilidade de educar en diversidade e respecto?

Si... No Corufest trouxemos unha peza que tamén falaba de acoso, neste caso intrafamiliar nun entorno rural, e traballamos coa Concellería de Igualdade, traendo uns 500 alumnos para ver a función e un encontro posterior cos actores. Non é só unha proposta de acto escénico, senón de que haxa un lugar de encontro, debate e reflexión.