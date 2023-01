👇Chuvia rexistrada nas últimas 12 h en #Galicia.



🌦️Seguirán as chuvias, máis intermitentes e con apertura dalgún claro e irá entrando aire frío, así que esta noite baixan as temperaturas 🧥.



🟠No mar, as ondas xa superan os 6 metros e manteranse así todo o día.#FelizDomingo pic.twitter.com/jjHtcaXe1g