Horas frente al ordenador por una ayuda de la Xunta

Interminables. Así fueron las colas que se generaron ayer en la página web de la Xunta donde se podían solicitar las ayudas del programa Impacto Autónomo que la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade ha puesto en marcha para minimizar el impacto de la subida de costes en materias primas y suministros como los energéticos. Las subvenciones van de los 800 a los 1.500 euros. El plazo finaliza el 9 de febrero, pero el presupuesto es limitado —30 millones de euros—, de ahí las prisas y las colas para conseguir las ayudas. Autónomos y gestores administrativos denuncian el “colapso” en la plataforma durante todo el día, a pesar de que la Xunta, ante el aluvión de solicitudes, generó dos entradas a la sede electrónica. El Gobierno gallego asegura que el atasco fue “algo puntual”.

“Me conecté antes de las nueve de la mañana y no conseguí presentar la solicitud hasta las doce y media. La urgencia está en que el presupuesto se acaba”, explica Miguel Pato, que gestiona dos empresas, aunque solo consiguió presentar la documentación de una de ellas. “Seguiré insistiendo”, apunta, y destaca, como punto positivo, que, tras la cola, el trámite para pedir la subvención es “muy fácil”.

Dimas Suárez, que trabaja en una asesoría, reconoce que fue un “absoluto caos” y eso que fue de los primeros en conectarse a la plataforma, que permitía iniciar los trámites a partir de las 00.00 horas. Otro problema, según el Colegio de Gestores Administrativos de Galicia que hace unos días ya alertaba de un posible colapso. Dicho y hecho. “Esto no es nuevo. Las convocatorias de las últimas ayudas se han hecho en las mismas condiciones. Se lo hemos dicho a la Xunta. Hay que pensar en el usuario y no es normal que a las doce de la noche haya que estar pendientes del ordenador”, analiza la presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Galicia, Pilar Otero, que critica que la web “dio muchos errores” a lo largo del día. “Hay que invertir en medios técnicos para que las plataformas tengan capacidad. Hay que comprobar que eso funciona”, señala, indignada por lo ocurrido en las últimas horas: “es gravísimo”. Ayer a las 11 de la mañana, la fila era de aproximadamente 80.000 personas, con más de dos horas de tiempo de espera. “Nosotros, en la asesoría, montamos un equipo de cinco personas para presentar las solicitudes de nuestros clientes. Hubo errores en el formulario y tiempos de carga de documentación infinitos. Además, en las bases no quedaba claro si un autónomo societario podía presentar una solicitud por cada una de las empresas que dirige”, cuenta Suárez.

Con el sistema colapsado, muchos optaron por desahogarse en redes sociales, donde criticaban que la plataforma se hubiese caído, como si estas ayudas fuesen “unas entradas para un festival”, decía un usuario. La autónoma María Martins aprovechó un hueco en su jornada laboral para acceder a la web de la Xunta, pero no se esperaba lo que encontró. “Cuando entré en la página era el número 95.575, con más de 5.000 personas por delante de mi, y ni siquiera ponía tiempo estimado, me recordó a las ocho horas que estuve en la cola de las entradas del concierto de Coldplay, y que por cierto, no conseguí comprar”, comenta la joven con humor. Las colas continuaron durante toda la jornada, por lo que el Colegio de Gestores Administrativos trató de ponerse en contacto con la Consellería para exigir “responsabilidad y seriedad”.