Situación intermedia para mañá con vento do suroeste e unha fronte pouco activa que deixará chuvia no oeste, podendo chegar pola tarde de xeito illado ao leste.



Os termómetros tenderán a suavizarse como vemos nas diferenzas entre as mínimas previstas para mañá e as de hoxe. pic.twitter.com/ueWpXDqafU