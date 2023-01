El Observatorio Ocupacional de la Universidade da Coruña (UDC) ha avanzado los datos de empleabilidad de los estudiantes universitarios que acabaron sus estudios tanto de grado como de máster en el curso 2020-2021. Los datos de los encuestado reflejan que un 88,9% de los titulados que decidieron buscar trabajo lo encontraron durante este primer año, aunque el estudio no diferencia entre si lo hicieron gracias a una beca o si tienen un contrato laboral diferente El 11% de los que estudiaron un grao buscan activamente empleo, pero no lo han encontrado. En el caso de los máster, el 89,7% encuentran trabajo en su primer año y el 10% no. Algunos de los titulados, según ha explicado esta mañana, el profesor de la UDC y director del Observatorio, Francisco José León Medina, deciden no buscar empleo activamente, sino que prefieren seguir formándose o, incluso, opositar, suponen un 32% del total de los estudiantes de grado.

Los estudiantes que más facilidades tienen para encontrar empleo en este primer año son los de las ingenierías y los de las carreras de Ciencias de la Salud. Los que más complicado lo tienen son los de Humanidades y Ciencias, según precisó el rector, Julio Abalde. Los datos, recopilados a través de encuestas a los estudiantes que finalizaron sus estudios en 2020-2021, reflejan también que casi el 80% (78% en el caso del grado) desempeñan un cargo adecuado a su nivel de formación. "Prácticamente el 90% de los egresados de grado o de máster que están buscando empleo lo encuentran durante el primer año. Una de las características de este estudio es la inmediatez, son encuestas que cubren casi el 90% del tamaño poblacional", ha relatado Abalde, que ha hecho hincapié en que estos datos "sirven para romper la leyenda urbana" de que los estudiantes universitarios tienen dificultades para encontrar trabajo y de que, cuando lo encuentran, es con unas condiciones inferiores a su formación, ya que, según relató Abalde, casi el 80% tiene un empleo ajustado a su nivel de formación. Los datos revelan también que hay mayor índice de inserción laboral entre los estudiantes de máster y los de grado y que la brecha de género se reduce cuanto mayor es la formación de las estudiantes. La vicerrectora de estudiantes, María José Lombardía, también resaltó que el 90% de los estudiantes egresados de máster que encuentran trabajo lo hacen en Galicia.